Магнитогорские пенсионеры будут ездить в трамваях бесплатно

Городское Собрание депутатов Магнитогорска (Челябинская область) приняло решение о продлении на 2022 год льготы на проезд в общественном транспорте для пожилых жителей.

Для пенсионеров и горожан предпенсионного возраста сохранится бесплатный проезд в городском общественном транспорте. Эта категория магнитогорцев по Социальной карте жителя города бесплатно сможет совершать тридцать поездок в месяц, в дальнейшем цена билета за проезд будет составлять половину тарифа, а именно 10 рублей. Причем по статистике, 97% пожилых людей укладываются в норму 30-ти проездов в месяц.

Отметим, такую льготу городское Собрание устанавливает с 2007 года.

Как отметили депутаты, всего горожане на трамваях совершают 15 миллионов поездок в год. Из них более 46% поездок – за пассажирами пенсионного и предпенсионного возраста.