Маршрут «Копейск - Челябинск» временно остается без больших автобусов

Маршрут №123 «Копейск – Челябинск» временно остается без больших автобусов, так как заключить новый контракт на обслуживание данного маршрута пока не представляется возможным.

Как сообщает телеграм-канал «Челябинский общественный транспорт», с первого января текущего года 123-й автобусный маршрут обслуживало ООО «Второй автобусный парк». По условиям контракта, на линии работало два десятка автобусов малого класса и два автобуса большого класса.

После 30-го июня планировалось заключить новый контракт на обслуживание маршрута с аналогичными условиями. Аукционы были размещены дважды, однако ни один из них не состоялся ввиду отсутствия заявок.

До десятого сентября перевозчик продолжит обслуживать данный маршрут, но уже по нерегулируемому тарифу и только автобусами малого класса.

В настоящее время специалисты ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области» готовят конкурсную документацию для поиска перевозчика, который будет обслуживать маршрут исключительно автобусами большого класса. Прорабатывается возможность заключения длительного контракта (сроком на три года) - для поэтапного обновления подвижного состава.