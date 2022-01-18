18.01.2022
На Тургояке построили часовню изо льда
18.01.2022
МЧС напоминает о правилах купания в проруби
17.01.2022
Анонсы событий и мероприятий на 18 января
17.01.2022
В поездах и на вокзалах ЮУЖД продолжают противоэпидемические меры
17.01.2022
ММК повысил производительность ЭСПЦ
17.01.2022
В Челябинске водитель насмерть сбил пешехода
МЧС напоминает о правилах купания в проруби
18.01.2022
На Тургояке построили часовню изо льда
18.01.2022
В Челябинской области организовали 66 крещенских купелей, где южноуральцы смогут окунуться
17.01.2022
Во вторник у православных – Крещенский Сочельник
15.01.2022
В Челябинской области увеличат количество патрулей на Крещение
В Челябинске дорожники грубо нарушают правила дорожного движения
17.01.2022
Главный архитектор Челябинска получил выговор за «китов»
17.01.2022
В 2022 году минимальная зарплата в Челябинской области достигнет почти 16 тысяч
14.01.2022
Магнитогорцев на Крещение не пустят в помещение для переодевания без QR-кода
13.01.2022
Парадоксы Челябинска: пятидневка для снежных куч
12.01.2022