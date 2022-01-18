МЧС напоминает о правилах купания в проруби

Близится Крещение Господне – один из самых почитаемых и любимых церковных праздников. В этот день многие люди пойдут на озера ради купания в иордани. Вместе с тем, чтобы благочестивое желание не переросло в ЧП, МЧС напоминает об элементарных правилах безопасности.

Купаться следует в специально оборудованных прорубях, имеющих поручни, а также дежурный персонал.

Перед купанием необходимо разогреть тело, сделав разминку, пробежку.

К проруби необходимо подходить в удобной, нескользкой и легко снимаемой обуви.

Окунаться лучше всего по шею, не замочив голову, чтобы избежать рефлекторного сужения сосудов головного мозга. Не стоит находиться в проруби более одной минуты во избежание общего переохлаждения организма.

Медицинские работники категорически запрещают снимать стресс от погружения в ледяную воду алкоголем, и уже тем более употреблять спиртное перед купанием.