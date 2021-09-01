Медицинский «разворот Текслера» в Еманжелинске

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер в ходе рабочего визита в Еманжелинский муниципальный район 31 августа совершил свой фирменный разворот.

Алексей Текслер отклонился от графика поездки и без предупреждения заехал в городскую больницу Еманжелинска. В ходе визита губернатор пообщался с пациентами

В пресс-службе губернатора напомнили, во время предыдущего визита в муниципалитет глава региона поручил реконструировать входную группу. Его поручение выполнено. Однако, вопросы к организации здравоохранения у еманжелинцев остаются. Жители города пожаловались, что не успевают с детьми на прием.

«Перед началом учебного года детей надо принимать не час в день, а целый день», - подчеркнул Алексей Текслер. Губернатор поручит разобраться в ситуации министру здравоохранения Юрию Семенову.

В администрации Еманжелинского района отметили, одна из главных проблем района – низкая укомплектованность врачами и средним медперсоналом. Алесей Текслер одобрил муниципальную программу привлечения медицинских работников и поручил совместно министерством здравоохранения проработать вопрос выезда узких специалистов из Челябинска в район для консультации жителей.

ФОТО: администрация Еманжелинского района