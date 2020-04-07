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МегаФон поможет старшеклассникам качественно подготовиться к ЕГЭ

Общество
Сегодня, 17:46

МегаФон запустил специализированные онлайн-курсы по подготовке к единым госэкзаменам на собственной образовательной платформе. 

Школьники могут не только просматривать видеолекции, но и отправлять выполненные задания на проверку. До конца апреля открыт бесплатный доступ к платформе, этого времени достаточно, чтобы пройти выбранный курс. 

Сейчас на платформе «МегаФон Образование» выложены уроки по подготовке к ЕГЭ по математике, русскому языку и обществознанию. Курсы состоят из видеолекций и заданий с автоматической проверкой. Преподаватели рассказывают об алгоритмах решения заданий, а также обращают внимание на правильное оформление ответов и заполнение бланков, из-за ошибок в которых ученики часто теряют баллы. 

В 2019 году каждый третий ученик компании-разработчика этих курсов получил на ЕГЭ более 80 баллов.

Курсы по математике, кроме видеолекций и текстовых конспектов, дополнительно включают разбор решений практических задач из открытого банка Федерального института педагогических измерений. Разбор этих решений позволит повысить шансы на успешное прохождение экзамена.

«Дистанционные курсы помогут школьникам подготовиться к ЕГЭ и получить более высокие баллы. Особенно это актуально, когда продолжаются школьные каникулы, и готовиться нужно удаленно. Мы планируем активно развивать это направление, добавлять другие предметы, а также подключать новые форматы. В ближайшее время на платформе появятся занятия в формате вебинаров, которые обеспечат интерактивную связь учеников с преподавателями», - отмечает генеральный директор «МегаЛабс» Андрей Кушнарев.

Ученики средних и старших классов также найдут полезные курсы на платформе «МегаФон Образование». Им доступны уроки, которые помогут прокачать знания в различных областях математики и подготовиться к олимпиадам по предмету.

Как сообщает пресс-служба компании, новый образовательный контент для детей дополнит партнерские и собственные онлайн-курсы, представленные на платформе «МегаФон Образование». Студентам и молодым специалистам доступны курсы по направлениям IT, менеджмент, маркетинг, финансы. На платформе есть и специализированные курсы, востребованные у узкопрофильных специалистов.

 

 

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