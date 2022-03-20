20.03.2022
В России проиндексируют социальные пенсии
20.03.2022
Мэр Челябинска поздравила работников ЖКХ с их профессиональным праздником
19.03.2022
За сутки число справившихся с ковидом южноуральцев в три раза превысило число заболевших
19.03.2022
Главные новости Челябинской области за неделю (с 14.03.2022 по 18.03.2022)
18.03.2022
Продлен режим ограничений полетов в 11 аэропортов центральной части и юга России
18.03.2022
Челябинские железнодорожники присоединились к мероприятиям в поддержку действий Российской армии на Донбассе и Украине
Мэр Челябинска поздравила работников ЖКХ с их профессиональным праздником
Взгляд изнутри: Украина все делает в пику России
17.03.2022
Челябинцы: На ЧМЗ пахнет тухлыми яйцами
17.03.2022
Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов в аптеках
16.03.2022
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022