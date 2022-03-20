Мэр Челябинска поздравила работников ЖКХ с их профессиональным праздником

Сегодня, 20 марта, в России отмечают День работников ЖКХ. Сотрудников сферы жилищно-коммунального хозяйства поздравила мэр Челябинска Наталья Котова, передаёт пресс-служба городской администрации.

«От всей души поздравляю руководителей и сотрудников организаций бытового обслуживания населения и жилищно-коммунального хозяйства. Примите слова благодарности за ваш ежедневный, нелёгкий и такой необходимый каждому жителю труд», - говорится в сообщении.

Глава города подчеркнула, что сфера ЖКХ и бытовых услуг всегда занимала особое место в жизни нашего города, поскольку от стабильной работы этой отрасли зависит комфорт и благополучие каждого дома и каждой компании. Благодаря усилиям работников ЖКХ в домах челябинцев всегда есть свет, тепло и вода, стабильно работает техника, отметила градоначальница.

Наталья Котова пожелала работникам ЖКХ успехов в трудовой деятельности, надёжных коллег, выдержки при решении сложных задач, а также весеннего настроения, радости и благополучия.

Напомним, что День работников ЖКХ отмечается каждое третье воскресенье марта. В этом году он проходит на официальном уровне 42-ой раз.