Мэрия Челябинска снесет дом на Мира, попавший в поле зрения Народного фронта

Челябинские власти ответили на критику Народного фронта относительно находящегося в удручающем состоянии аварийного дома №102 по улице Мира в Металлургическом районе, который, заявили общественники сегодня, второго декабря, планируют расселить лишь через 14 лет.

Активисты президентского движения рассказали, что одна из жительниц многострадального дома пожаловалась на вздутие целой стены разрушающегося здания в прямом эфире Народного фронта и что в очень короткие сроки после выступления челябинки по имени Марина начались работы.

Общественники также сообщили, что данный дом возвели в 50-е годы прошлого века и что его состояние беспокоит жильцов уже не один год. Активисты предположили, что людей, возможно, нужно расселить в срочном порядке.

В мэрии, в свою очередь, рассказали, что вопрос целесообразности проведения в этом многоквартирном доме капитального ремонта решался с лета 2022 года. Не исключали городские власти и вероятности того, что 102-й дом на Мира нужно будет расселить.

Как пояснили в администрации Челябинска, результатом проделанной работы стало принятое девятого сентября решение о признании жилого здания в Металлургическом районе аварийным и подлежащим сносу.

Мэр города Наталья Котова решила, что до того, как жильцов расселят из небезопасного для них дома, его конструкции нужно усилить, проведя аварийно-восстановительные работы. Спасать здание от разрушения работники УК «Челябинск» начали на средства резервного фонда городской администрации 24-го ноября.

В мэрии заявили, что проведенные работы позволят обеспечить безопасную жизнь в этом доме. В администрации Челябинска также подчеркнули, что все мероприятия относительно аварийного здания инициировали городские власти.