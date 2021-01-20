Мэрия Катав-Ивановска не позволила активисту пообщаться с аудиторами из КСП, но встреча всё же состоится

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Мэрия Катав-Ивановска не позволила активисту пообщаться с аудиторами из КСП, но встреча всё же состоится

Жители Челябинской области не должны спрашивать разрешения у чиновников мэрии для личных встреч с аудиторами Контрольно-счетной палаты региона. КСП принимает всех желающих рассказать проверяющим о нарушениях.

Напомним, с 18 января 2021 года КСП проводит проверку соблюдения законности и результативности (эффективности и экономности) использования бюджетных средств Катав-Ивановского муниципального района (совместно с органом внешнего муниципального финансового контроля).

Сегодня в СМИ прошла информация о том, что общественный активист Евгений Карабанов решил встретиться с контролерами, которые проводят ревизию, и пожаловаться на чиновников. Но ему этого не удалось.

В здание мэрии его не допустили, заявив, что ему для этого нужно разрешение руководства администрации.

«Обращаем внимание, что региональная КСП не находится в подчинении муниципалитета Катав-Ивановска. Поэтому требовать такие согласования – не законно», - подчеркивают в Контрольно-счетной палате.

В КСП заверили, что ревизоры проведут личный приём всех желающих жителей Катав-Ивановского муниципального района, в том числе и активиста Евгения Карабанова.

Приём будет состоится 25 января в здании администрации Катав-Ивановского муниципального района в кабинете №10. Начало – в 10 часов.