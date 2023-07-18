В Челябинском государственном университете 22-23 августа состоится Межрегиональный форум корпоративных медиа «Серебряные нити – Прикамье и Урал 2023».

Форум корпоративных медиа – это проект Академии коммуникации и информации, авторов одноименного национального конкурса «Серебряные нити». Он проходит в разных городах России, теперь встречу профессиональных коммуникаторов, пиарщиков и журналистов проводит Челябинск – ЧелГУ.

Медиаспециалисты нескольких регионов поделятся опытом и обсудят актуальные проблемы отрасли, посетят мастер-классы и вебинары лидеров корпоративных коммуникаций, а также оценят презентации проектов победителей и номинантов Межрегионального конкурса корпоративных медиа «Серебряные нити – Прикамье и Урал 2023». Специально для мероприятия будет организована виртуальная выставка корпоративных медиа.

Также в рамках форума пройдёт медиахакатон, на котором студенты вузов будут в режиме реального времени решать кейсы Клуба молодых промышленников и информационного агентства «Урал-пресс-информ». Медийщики познакомятся и с ходом, и с результатами этой работы.

В регионе форум поддерживают Клуб пресс-служб и Союз журналистов Челябинской области, медиахолдинг «Гранада Пресс», ИА «Урал-пресс-информ», «Комсомольская правда – Челябинск».