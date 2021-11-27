Миасские депутаты подняли плату за содержание жилфонда в интересах жителей «бесхозных» домов

С 2022 года в Миасском городском округе (Челябинская область) будет действовать новый тариф на содержание жилых помещений. Решение об этом приняла сессия Собрания депутатов после жарких и эмоциональных споров на заседаниях комиссий.

Повышение коснется не всего жилфонда. На семьдесят три копейки за квадратный метр тариф изменится там, где жители не определились с его размером. В муниципальном и «бесхозном» жилфонде стоимость обслуживания и ремонта составит от 18,59 рубля до 25,37 рубля и будет зависеть от наличия газовых плит, лифтов и мусоропроводов.

Новые тарифы необходимы, главным образом, домам, оставшимся без управления. В основном, это многоквартирные малоэтажки и бывшие общежития. Количество «бесхозных» домов в Миасском городском округе стало в последнее время стремительно расти. Всего их около ста, и проводимые администрацией конкурсы по выбору «управляек» результатов не дают. Заявки от обслуживающих организаций не поступают. Предполагается, что новые тарифы помогут вернуть домам управляющие компании.

Принимая решение, депутаты учли тот факт, что последний раз плата за содержание пересматривалась девять лет назад. При этом за жителями остается право самостоятельно выбрать управляющую компанию и договориться с ней о другом тарифе.