Михаил Скоков назначил начальника отдела МВД в Карталах

Главный полицейский Челябинской области Михаил Скоков назначил нового начальника межмуниципального отдела МВД в Карталах. Им стал подполковник полиции Александр Щепетов.

На совещании в отделе «Карталинский» Михаил Скоков отметил, что в представлении личному составу новый руководитель не нуждается, так как уже три года проходит службу в территориальном подразделении МВД на руководящей должности заместителя начальника. Ранее в этом же межмуниципальном отделе Александр Щепетов занимался оперативной работой в уголовном розыске, в сфере экономической безопасности и противодействия коррупции.

Михаил Скоков подчеркнул, что, подбирая кандидатуру руководителя отдела, он оценивал, в первую очередь, результаты оперативно-служебной деятельности, личные качества и авторитет руководителя, его способность создать комфортные условия работы для личного состава. Начальник главка отметил, что коллектив поддержал принятое решение, а значит, полицейские способны достигнуть серьезных результатов, сплотиться и приложить все силы, чтобы обеспечить покой и безопасность жителей Карталинского района.

Михаил Скоков пожелал Александру Щепетову выполнения всех поставленных задач и напомнил, что необходимо предпринять все усилия, чтобы карталинцы чувствовали себя защищенными.

«Высокий уровень профессионализма, грамотное исполнение поставленных задач, слаженная работа по противодействию преступности и охране правопорядка должны всегда оставаться приоритетами в работе полиции. Жители должны видеть в сотрудниках полиции своих защитников, готовых всегда прийти на помощь», - подчеркнул начальник ГУ МВД России по Челябинской области.

К поздравлениям присоединились глава Карталинского муниципального района Анатолий Вдовин и временно исполняющий обязанности прокурора Карталов советник юстиции Николай Зубов, отметившие, что в лице Александра Щепетова они видят грамотного руководителя, способного продуктивно работать на благо жителей города и района, и выразившие уверенность в дальнейшем эффективном сотрудничестве.

О назначении Александра Щепетова на должность главного полицейского Карталинского района Михаил Скоков сообщил в ходе поездки на юг региона. Кроме Карталов, начальник главка посетил также Чесменский и Варненский районы – с целью проверки оперативно-служебной деятельности территориальных органов МВД, расположенных в южной части Челябинской области.