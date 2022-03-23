Михаил Скоков назначил нового руководителя УМВД Озерска

УМВД России по ЗАТО Озерск (Челябинская область) возглавил подполковник полиции Кирилл Черепенькин.

Нового руководителя озерского УМВД коллегам представил начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков – на состоявшемся 22-го марта совещании с участием главы Озерского городского округа Евгения Щербакова, руководителей силовых структур города, председателя Общественного совета при УМВД Анны Романовой, председателя Совета ветеранов Сергея Серухина, личного состава органа внутренних дел.

В своем выступлении Михаил Скоков поблагодарил за службу бывшего руководителя Сергея Ревякина, более десяти лет возглавлявшего УМВД Озерска и ушедшего на заслуженный отдых.

«Подобрать человека достойного, способного возглавить управление, было задачей непростой, - подчеркнул Михаил Скоков. – Из нескольких кандидатов был выбран Кирилл Сергеевич, потому что межмуниципальный отдел МВД России «Карталинский», которым он руководил, имеет высокие результаты по многим направлениям».

Нового начальника Михаил Скоков охарактеризовал как кадрового офицера, который служит в системе МВД свыше двух десятилетий. Начинал он милиционером в роте вневедомственной охраны при ОВД Ленинского района города Магнитогорска. Прошел путь от оперуполномоченного отделения по борьбе с экономическими преступлениями до заместителя начальника полиции (по оперативной работе) УМВД России по городу Магнитогорску. В декабре 2017-го года был назначен на должность начальника МО МВД России «Карталинский». Воспитывает сына, занимается спортом, имея звание мастера спорта международного класса по паурлифтингу.

Новому начальнику полицейских Озерска генерал-лейтенант полиции пожелал быстро войти в должность и за короткое время занять лидирующие позиции в системе МВД области.

«Я горд, что начальником главного управления МВД мне поручено возглавить управление города Озерска, - сказал Кирилл Черепенькин. - Я уверен, что коллектив имеет нераскрытый потенциал, резервы. Наша задача - сплотиться и идти единым вектором к поставленным целям».

Евгений Щербаков отметил, что Озерск – особенный город, ядерный щит России, а сотрудники органа внутренних дел являются надежными защитниками правопорядка. Он выразил уверенность в дальнейшем плодотворном сотрудничестве.