23.03.2022
Южноуральские спасатели приступили к распиловке льда
23.03.2022
Элитное детское погребение и останки воина: в Челябинске открывается выставка о бронзовом веке
23.03.2022
Жителям Троицка понадобилась помощь после распыления газового балончика
23.03.2022
Сенаторы США обсуждают возможность блокировки золотого резерва России
23.03.2022
Абитуриенты получат дополнительные баллы за серебряный и бронзовый знак отличия ГТО
23.03.2022
Православная молодежь Челябинска ведет сбор гуманитарной помощи жителям ДНР и ЛНР
Михаил Скоков назначил нового руководителя УМВД Озерска
16.03.2022
Михаил Скоков инициировал проверку, чтобы разобраться, кто прав – бабушка или внучка
02.03.2022
Скоков познакомил полицейских Магнитогорска с новым начальником
01.03.2022
Скоков назначил врио руководителя полиции Миасса
25.02.2022
Михаил Скоков поручил проверить все пункты приема металлолома в Челябинской области
Власти Челябинской области пояснили, когда в регионе снимут все ковидные ограничения
22.03.2022
Вечная память: ефрейтор из Уйского района погиб в спецоперации на Украине
21.03.2022
В спецоперации на Украине погиб 19-летний военнослужащий из Магнитогорска
21.03.2022
Челябинцы интересуются у губернатора, когда в регионе отменят масочный режим
21.03.2022
Челябинск – Луганск - Рубежное: собкор «Урал-пресс-информа» отправился в ЛНР на помощь родителям
20.03.2022