Михаил Скоков поздравил действующих полицейских и ветеранов МВД с профессиональным праздником

Начальник ГУ МВД России по Челябинской области Михаил Скоков сегодня, десятого ноября, поздравил действующих полицейских и ветеранов МВД с профессиональным праздником - Днем сотрудника органов внутренних дел России.

Главный полицейский Южного Урала отметил, что «стоять на страже закона, защищать интересы граждан, давать отпор криминалу – не просто работа, а образ жизни, ведь в эту профессию приходят люди по призванию, имеющие искреннее желание помогать тем, кто оказался в сложной ситуации».

Михаил Скоков подчеркнул, что ежедневно полицейские Южного Урала самоотверженно и мужественно выполняют задачи по борьбе с преступностью, оберегают граждан от противоправных посягательств, обеспечивают их покой и безопасность.

«Каждый новый день приносит сотрудникам органов внутренних дел очередные вызовы. Полицейские всегда на передовой, готовые защитить мирных жителей. В условиях современных реалий, когда государство противостоит агрессии недружественных стран, полиции отводится особая роль: наш фронт проходит здесь, на южноуральской земле. Но, как и во все времена, солдаты правопорядка бесстрашно встают на защиту не только своих земляков, но и государства, обеспечивая безопасность во всех уголках нашей страны, в том числе и в новых регионах России», - сказал Михаил Скоков.

Он подчеркнул, что для стражей порядка честь, долг и справедливость - это главные жизненные ориентиры, и выразил уверенность в том, что каждый полицейский осознает колоссальную ответственность перед законом и Отечеством.

«Особого внимания и поздравлений заслуживают наши сотрудники, которые и в праздничный день находятся на боевом посту, создавая комфортные условия для проживания граждан в правовом поле и формируя устойчивое ощущение безопасности. Благодарю за преданность делу, самоотдачу, высокий профессионализм и преданность выбранной профессии!» - отметил Михаил Скоков.

В этот праздничный день начальник главка выразил искреннюю признательность родным и близким защитников правопорядка за их понимание, любовь и поддержку.