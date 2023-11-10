10.11.2023
Челябинскому Отелло, порезавшему любимую в продуктовом магазине, предъявили обвинение
10.11.2023
Полицейские Южного Урала поздравили коллег с Днем сотрудника ОВД музыкальной видеооткрыткой
10.11.2023
Южноуральцу, который заживо сжег свою жену, отказали в УДО
10.11.2023
В Челябинске коммунальными проблемами детей-сирот из дома на 2-й Эльтонской занимается СК
10.11.2023
В Челябинске до 25 декабря закроют движение на Академика Сахарова
10.11.2023
История с так и не построенным мостом в Есаульском может вылиться в уголовное дело
Полицейские Южного Урала поздравили коллег с Днем сотрудника ОВД музыкальной видеооткрыткой
10.11.2023
Михаил Скоков поздравил действующих полицейских и ветеранов МВД с профессиональным праздником
10.11.2022
Михаил Скоков: Десятое ноября – это чествование тех, кто выбрал путь служения народу
09.11.2022
Полицейские Челябинской области отмечают профессиональный праздник
09.11.2012
Полицейские Еманжелинского района принимают поздравления с профессиональным праздником
Синоптики объяснили причины окутывавших Челябинск адвективного тумана и дымки
09.11.2023
Озерский «Маяк» освоил переработку еще одного нового типа топлива
08.11.2023
Челябинский коллектив «Детство» победил в «Славянских мотивах» в Минске
08.11.2023
Масса интересного ждет гостей на международной выставке-форуме «Россия» в Москве
07.11.2023
В Челябинске в 2023 году отремонтировано и построено более миллиона квадратных метров дорог
07.11.2023