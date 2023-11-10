Полицейские Южного Урала поздравили коллег с Днем сотрудника ОВД музыкальной видеооткрыткой

Стражи порядка из ГУ МВД Челябинской области сегодня, десятого ноября, в День сотрудника органов внутренних дел Российской Федерации поздравили коллег музыкальной видеооткрыткой.

Коллектив регионального главка подготовил праздничный ролик, песню о полицейской жизни в котором исполнил ведомственный вокальный ансамбль.

«Обеспечение общественного порядка на улицах, безопасности на дорогах, предотвращение и раскрытие преступлений - далеко не полный перечень обязанностей полицейских. Этому посвящены строки песни, автором слов и музыки которой является Игорь Горчаков», - отмечают в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.

Полиция Южного Урала вписала немало ярких страниц в летопись России. Честь, мужество, отвага, профессионализм и доблесть – такие качества всегда отличали людей, посвятивших себя благородному делу служения России и ее народу, подчеркивают в главке.

«Сотрудники полиции готовы в любую минуту прийти на помощь гражданам. И сегодня личный состав ведомства ведет непримиримую борьбу с преступностью, стоит на защите национальных интересов государства, оберегает покой и безопасность населения», - отмечают в ГУ МВД России по Челябинской области.