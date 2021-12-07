Миндор ждет вопросы от южноуральцев по транспорту Челябинской агломерации

Министерство дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области становится максимально открытым и готово ответить на любые вопросы жителей по общественному транспорту в Челябинской агломерации.

На сайте ведомства открыта специальная рубрика, где будут размещаться ответы на все поступившие вопросы.

«Транспортная реформа затрагивает каждого жителя Челябинской агломерации, и мы хотим быть максимально открытыми в своим действиях. Министерство получает множество вопросов, ответы на которые мы будем публиковать в открытом доступе», - сообщает миндор.

На странице уже появились ответы на первые пять вопросов, в том числе по новым и действующим маршрутам, по тарифному меню, по новым автобусам, по обновлению общественного транспорта и по контрольным мероприятиям.

В министерстве рассказали, действующая на сегодня маршрутная сеть будет откорректирована с целью повышения эффективности перевозок и снижения маршуртов-дублеров. При этом ни один из существующих маршрутов не будет исключен из сети. Новые маршруты начнут добавлять во второй половине 2022 года.

о второй половине 2022 года.

В агломерации будет продолжено обновление трамвайного парка с использованием инфраструктурных бюджетных кредитов.

В Челябинск уже поставили 157 автобусов на газомоторном топливе, закупленных по федеральному проекту «Чистый воздух». В настоящее время 38 из них работает на маршрутах города, оставшиеся проходят процесс подготовки подвижного состава к выходу на линию. Ими будут усилены популярные маршруты (№31, №64, №71), автобусы также будут работать на новых маршрутах (№8, №9) и на продленных (№2, №83, №18).

Также благодаря заключению концессионного соглашения в Челябинск будут поставлены новые троллейбусы. Кроме того, в рамках жестких контрактов перевозчики будут обязаны обновлять существующий подвижной состав автобусов.

На территории агломерации «Большой Челябинск» будет установлено новое тарифное меню (после определения по результатам конкурентных процедур единого оператора). Планируется переход на единые транспортные карты и проездные билеты длительного действия.

Контроль за выполнением перевозчиком условий государственных контрактов будет осуществлять ОГКУ «Организатор перевозок Челябинской области», с использованием интеллектуальной транспортной системы.

Напомним, в состав Челябинской агломерации вошли Челябинский городской округ, Копейский городской округ и Сосновский муниципальный район. Разработан новая транспортная схема.