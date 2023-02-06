Минфин Челябинской области покорил еще одну вершину

Команда министерства финансов Челябинской области покорила самую высокую и массивную гору национального парка «Зигальга» – Поперечную. Она стала уже восьмой по счету вершиной в туристическом зачете минфиновцев.

«За последние пять лет, что финансисты ходят в горы, у нас сформировалась настоящая команда покорителей вершин. Тех, кто искреннее любит горы и не боится трудностей», - рассказал глава регионального минфина Андрей Пшеницын, который и возглавляет команду финансовых покорителей вершин.

По его словам, основной костяк команды неизменен, но в каждом походе есть и новички. В этот раз на покорение горы Поперечная высотой 1389 метров над уровнем моря отправился министр спорта области Александр Гриб, который ранее занимал пост замглавы минфина, и специалист отдела бюджетного планирования Иван Шаронов.

Как сообщает пресс-служба министерства финансов Челябинской области, в минувшую субботу финансисты прошли 18 километров пути, восхождение и спуск заняли почти восемь часов. Легкие и ровные участки тропы, по которой сначала шла команда, сменялись крутыми и сложными подъемами. Порой приходилось идти под углом в 45 градусов, что не каждому давалось легко. Каменистое плато у самой вершины горы потребовало отдельной осторожности туристов.

«При подъеме пришлось проявить осторожность и аккуратность. На плато и горе полно острых камней, там снег мог легко провалиться под весом собственного тела, – поделился Иван Шаронов. – В местах, где гора шла круто вверх, один из наших сотрудников показывал, как правильно подниматься, какую походку лучше выбрать».

Заместитель начальника сводного отдела Сергей Горохов, который уже не в первый раз покоряет горы в команде минфина, рассказал, что самое сложное во всех восхождениях – последние метры перед вершиной, поскольку горы становятся очень крутыми. «Этот раз не стал исключением, но гору мы все же покорили», – отметил Сергей.

Иван Шаронов добавил, что в этот раз им повезло с погодой. Финансисты, взобравшись на Поперечную, смогли полюбоваться практически всеми знаковыми объектами Южного Урала – хребты Нургуш и Бакты, горные массивы Иремель и Ямантау. По пути в гору на снегу видели следы зайцев и косуль.

В минфине рассказали, ранее финансисты уже восходили на шесть самых известных гор Челябинской области – Карандаш, Зюраткуль, Двуглавая Сопка и Круглица на Таганае, Большой Иремель и Большой Нургуш.

Крайне непростым, но определенно знаковым, оказался поход на Эльбрус. Его покорение летом 2018 года минфиновцы посвятили вековому юбилею финансовой системы Челябинской области. Именно тогда, при подготовке к восхождению на Эльбрус – самую высокую точку России и Европы – родилась команда покорителей вершин из числа сотрудников минфина. И появилась традиция всем вместе отправляться в горы.