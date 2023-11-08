Минздрав опроверг жалобу на попытки продажи в Юрюзани административного здания больницы

Министерство здравоохранения Челябинской области опровергло информацию о попытках продажи в Юрюзани «административного здания больницы».

Отметим, тревожное сообщение было опубликовано в группе «А.Л. Текслер, помоги!» в ВКонтакте. В объявлении, размещенном известным российским интернет-сервисом (автор поста сделал скрин), говорится, что площадь здания на улице Советской, 158 – 2200 квадратных метров, стоимость – десять миллионов рублей, что находится оно на территории районной больницы, в больничном городке.

Жители региона начали возмущаться и приводить свои примеры аналогичного «произвола». Однако, как оказалось, никакого криминала здесь нет.

«Это здание принадлежит «Лотосу». Продано муниципалитетом несколько лет назад. Территория не принадлежит лечебно-профилактическому учреждению», - пояснили в пресс-службе регионального минздрава.