«Мир! Труд! Майя!»: челябинский зоопарк приглашает горожан на день рождения к лисе и в гости к приматам

Первое мая в челябинском зоопарке ознаменуется сразу двумя яркими событиями.

В час дня в субботу возле лисьего вольера будут празднования день рождения рыжей красавицы. Назвали предстоящее мероприятие сотрудники муниципального учреждения «Мир! Труд! Майя!» - понять, как зовут именинницу легко и просто.

«Будем все вместе поздравлять одну из наших лисичек, Майю, с днём рождения. Наши юные биологи подготовят для неё игрушки, специальный тортик, а сотрудники расскажут вам интересные факты об обыкновенных лисицах и лисичке Майке в частности», - заинтриговали своих подписчиков работники зоопарка.

Есть и другой, не менее серьезный повод посетить челябинский муниципальный зверинец первого мая – именно в этот день для посещений наконец открывается зал приматов.

«Напоминаем о том, что в помещении обязательно требуется соблюдать масочный режим. Пожалуйста, помните, что человекообразные приматы восприимчивы к таким же болезням, что и мы, только лечить их намного-намного сложнее. Если Вы чувствуете недомогание, то лучше откажитесь от посещения общественных мест», - обратились сотрудники зоопарка к челябинцам и гостям города.