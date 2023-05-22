Мир «Уральских самоцветов» засияет в Челябинске

В Челябинске с 25 по 28 мая в Музее изобразительных искусств откроется долгожданная выставка-ярмарка «Уральские самоцветы». Это мероприятие привлечет внимание не только любителей красивых вещей, но и тех, кто ищет новые встречи и друзей.

На выставке зрители найдут уникальные экспонаты, представленные мастерами из разных городов Южного Урала. Гости музея насладятся красотой и разнообразием минералов – от розового кварца до бирюзы, от янтаря до аметистов, погрузятся в богатство материалов, форм и техник.

Так же будут проводиться мастер-классы по валянию, композиции из сухоцветов и изготовлению свечей из вощины, которые будут интересны всем, кто любит ручной труд и хочет научиться создавать прекрасное и оригинальное. Записаться можно в группе вк. Там же еще можно успеть поучаствовать в розыгрыше сертификата на покупку изделий, который продлиться до 24 мая.

«Отличная выставка! С удовольствием принимаем в ней участие! Здесь всегда много талантливых мастеров и уникальных изделий. Обязательно приходите! Подарите себе этот праздник!» - рассказывает один из мастеров ярмарки.

Зрителей ждут не только покупка уникальных произведений, но и общение с удивительными мастерами, создающими их. А также мастера декоративно-прикладного искусства смогут стать вдохновением и помогут найти собственный стиль.