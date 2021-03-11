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Миронов предложил Мишустину запланировать в бюджете средства на индексацию пенсий работающим пенсионерам

Лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов направил официальное письмо председателю правительства РФ Михаилу Мишустину, в котором предлагает при корректировке федерального бюджета на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов предусмотреть выделение средств на индексацию пенсий работающим пенсионерам.

В своём обращении лидер партии отмечает, что 6 октября 2020 года по итогам встречи президента Владимира Путина с руководителями четырех парламентских фракций главой государства было дано поручение правительству - подготовить предложения по решению вопроса индексации пенсии работающим пенсионерам.

В последний день 2020 года, 31 декабря, глава Владимир Путин утвердил перечень поручений по итогам пресс-конференции, состоявшейся 17 декабря. Одно из них было адресовано правительству – в срок до 1 февраля этого года представить предложения по вопросу индексации пенсий работающим пенсионерам.

В очередной раз актуальность данной проблемы была подтверждена 17 февраля – на очередной видеоконференции Владимира Путина с руководителями фракций Госдумы.

В соответствии с заявлением заместителя руководителя администрации президента, пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, указанные предложения были представлены в адрес администрации Владимира Путина. Однако предложения не были реализованы, и вопрос индексации до сих пор не решен.