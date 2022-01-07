Митрополит Алексий обратился к православным южноуральцам с праздничным посланием

Седьмого января 2022 года православные верующие России отметят Рождество Господа Бога и Спаса нашего Иисуса Христа. В связи с этим митрополит Челябинский и Миасский Алексий обратился к православным христианам, живущим на Южном Урале, с праздничным посланием.

Глава Челябинской митрополии говорит о смыслах праздника и обращается с поздравлением к пастве. Послание будет оглашено в храмах Челябинской митрополии на торжественных богослужениях в честь Рождества Христова.

Рождественское послание

Возлюбленные о Господе боголюбивые пастыри, всечестные иноки и инокини, дорогие братия и сёстры!

Сердечно поздравляю всех вас с праздником Рождества Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа!

Сегодня мы радуемся, вспоминая о том, как «Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины» (Ин. 1, 14). Отныне Царство Божие, начинающееся «внутри нас» (Лк. 17, 21), уже в жизни земной, может быть раскрыто в полноте всякому кающемуся грешнику.

«Общим праздником всех созданий» называл день Рождества Христова святитель Василий Великий. Сойдя на землю, став Человеком, Сын Божий даровал людям возможность богообщения и богоуподобления. Отныне «ни смерть, ни жизнь, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни глубина не может отлучить нас от любви Божией» (Рим. 8, 38-39).

Своим евангельским учением и Божественным подвигом любви Господь Иисус Христос указал нам дорогу к жизни вечной. Придя в наш мир, Он разделил нашу судьбу и освободил человечество, долгое время находившееся в плену греха.

«Свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин. 1, 5). Эти великие слова Евангелия от Иоанна наполняют сердца надеждой и напоминают: власть тьмы не безгранична, и нам нужно быть благодарными за всё, что приносит свет в нашу жизнь.

Этот свет сияет нам, когда мы узнаём о том, что героизм возможен и в наши дни, когда жертвуем силы и время, чтобы помочь другим. Мы благодарны людям, которые преумножают в мире любовь и счастье, нам радостно, когда человек, о котором мы были дурного мнения, проявил себя с лучшей стороны. Благодатный свет в нашу жизнь приносит рождение детей и их успехи; мы ощущаем его, глядя, как дети, внуки или правнуки помогают наряжать рождественскую ёлку. Он сияет нам со страниц нашей славной истории, он касается наших сердец, когда мы побеждаем свой грех или дурную привычку и становимся чуточку лучше.

Этот благодатный свет заметен в глазах людей, которые молятся в наших храмах и монастырях. За девять месяцев минувшего года, проведенных на Южном Урале, мне довелось ознакомиться с жизнью многих общин, принять участие в закладке храмов в Челябинске, Копейске, посёлке Роза, посёлке Томино, встретиться с жителями разных городов и деревень. Храню об этом самые теплые воспоминания.

Отрадно, что православные христиане Челябинской митрополии, несмотря на трудности, находят возможность вести храмовое строительство, продолжают осуществлять социальные, молодежные, миссионерские проекты. Для нас это очередное напоминание о том, что Церковь Христова не может существовать помимо нас и отдельно от нас. Церковь – это мы с вами. Дай Бог, чтобы каждый прихожанин активно участвовал в жизни своего прихода. И пусть наши семьи будут той малой Церковью, где созидается Царство Божие, где христиане – взрослые и дети – идут по пути спасения.

Пандемия нового опасного заболевания, которая бушует на планете уже два года, внесла серьёзные изменения в привычный нам образ жизни. Кто-то тяжело переболел, другие лишились работы и средств к существованию. Многие из нас, к сожалению, потеряли близких. Неудивительно, что в сердцах поселяются уныние и безысходность. Но даже в таких обстоятельствах не нужно отчаиваться. Вспомним слова псалмопевца Давида: «Возложи на Господа заботы твои, и Он поддержит тебя» (Пс. 54, 23). Если сами не можем справиться с трудностями, возложим свою беду и печаль на Господа, и с Его помощью достойно пройдём через все испытания.

Возможно, в условиях пандемии мы с вами отметим долгожданное Рождество Христово скромнее, чем обычно. В этом заключается ценный духовный урок – напоминание, что подлинное украшение христианского праздника – это искренние молитвы и добрые дела, а не многолюдные собрания и пиршества. Об этом немало говорили отцы Церкви. «Да будет у тебя празднеством не свет лампад, которые спустя немного времени погашаются, но чистая лампада души твоей», – писал святой Симеон Новый Богослов.

Вспомним, что и Сам Спаситель пришёл к нам не в славе, а в уничижении. Его семье не нашлось места в гостинице, поэтому Богомладенец родился в пастушеской пещере, а вскоре Святая Семья была вынуждена бежать в Египет. С малых лет Спаситель оказался среди тех, чья жизнь связана с тяготами и лишениями. И в наши дни, в нашем обществе множество людей отброшены на обочину жизни. Увидеть в них образ Божий – наш христианский долг. Помолимся о больных, вспомним о неимущих, накормим голодных, ободрим унывающих, чтобы каждого сердца коснулась радость великого праздника. В особой заботе нуждаются сегодня врачи, волонтёры, учёные, мужественно борющиеся с пандемией. Поддержим их молитвой, уважительным отношением, словами участия и благодарности.

Возлюбленные о Господе отцы, братья и сёстры! Дорогие южноуральцы! От всего сердца поздравляю всех вас с Рождеством Христовым и наступившим 2022 годом! Молю Бога, чтобы в новом году Он ниспослал Свои щедрые и богатые милости, Своё благословение и доброе здоровье всем вам, вашим родным и близким!

АЛЕКСИЙ,

МИТРОПОЛИТ ЧЕЛЯБИНСКИЙ И МИАССКИЙ,

ГЛАВА ЧЕЛЯБИНСКОЙ МИТРОПОЛИИ

Рождество Христово. 2022 год.

город Челябинск