ММК экономит энергоресурсы и снижает углеродный след

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) подвело итоги выполнения мероприятий программы по энергосбережению и повышению энергетической эффективности во втором квартале 2022 года. Помимо существенной экономии энергоресурсов, реализация программы привела к сокращению выбросов диоксида углерода на 11 тысяч тонн.

Экономический эффект от мероприятий по снижению расхода энергетических ресурсов в подразделениях комбината и обществах Группы ПАО «ММК» в пересчете на год составил 24,17 миллиона рублей. В частности, во втором квартале 2022 года удалось уменьшить потребление электроэнергии на 1,38 миллиона кВт*ч в годовом выражении, что дало экономию в размере около пяти миллионов рублей.

Кроме того, программа позволила сэкономить в годовом выражении свыше 4,6 тысячи тонн условного топлива на сумму более 17 миллионов рублей, около двух тысяч Гкал тепловой энергии, 391 тысячи м3 продуктов разделения воздуха, 5,5 тысячи м3 питьевой воды. Экономия технической воды составила 8,5 тысячи м3, сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК»

Деятельность ММК по сбережению энергоресурсов уменьшает экологическую нагрузку от работы комбината на окружающую среду, а также способствует сокращению выбросов СО2. Реализация программы мероприятий по снижению расхода энергетических ресурсов в подразделениях комбината и обществах Группы ПАО «ММК» во втором квартале позволила уменьшить выбросы диоксида углерода в пересчете на год на 11 046 тонн, приблизив ММК к достижению заявленных целей в области декарбонизации.

«ММК реализует все свои возможности для того, чтобы внести вклад в повышение чистоты и экологичности производства стали, что имеет огромное значение для промышленности и инфраструктуры в рамках всей мировой экономики», – отметил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

По его словам, сегодня факторы устойчивого развития и эффективность прочно интегрированы в стратегию Группы ПАО «ММК», а минимизация воздействия на окружающую среду является приоритетной задачей.