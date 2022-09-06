06.09.2022
ММК экономит энергоресурсы и снижает углеродный след
06.09.2022
Деревья «Зигальги» стали светиться в темноте
05.09.2022
Предприниматель из Агаповского района незаконно получил субсидию из областного бюджета
05.09.2022
Пенсионер из Южноуральска перевел мошенникам больше миллиона накоплений
05.09.2022
Анонсы событий и мероприятий на шестое сентября (18+)
05.09.2022
Комфортный и безопасный подъем на высоту: Ай и Большие притесы соединила лестница из 409 ступеней
ММК экономит энергоресурсы и снижает углеродный след
05.09.2022
Ремонтники металлургической отрасли России делятся опытом на базе ММК
02.09.2022
ММК внедрил систему оптимизации обрези полосы
01.09.2022
В вузе Магнитогорска при поддержке ММК открыли два современных образовательных центра
30.08.2022
ММК делится опытом организации промышленного туризма с гостями из Норильска
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022