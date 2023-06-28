28.06.2023
Военный комиссар Озерска задержан по подозрению во взяточничестве
28.06.2023
«ММК-Информсервис» проведет интенсив по веб-разработке
28.06.2023
В Челябинске дело скандалиста Джавадова передано в суд
28.06.2023
Южноуральцы завоевали 31 медаль на II Летних Игр Паралимпийцев «Мы вместе. Спорт»
28.06.2023
Укротители газовой стихии ММК
28.06.2023
Жителям Челябинской области напоминают об ответственности за дезертирство
«ММК-Информсервис» проведет интенсив по веб-разработке
28.06.2023
Укротители газовой стихии ММК
27.06.2023
«Как продвигалась сталь»: к 90-летнему юбилею службы сбыта ММК выпустили уникальную книгу
22.06.2023
ММК совершенствует систему производственно-экономического планирования
16.06.2023
Магнитка взяла Гран-при отраслевого фестиваля «Под звуки нежного романса»
Погода в Челябинской области на текущей неделе: дождь, жара и снова дождь
27.06.2023
В нацпарках Челябинской области отменен особый противопожарный режим
27.06.2023
Президент выступил со вторым за последние несколько дней обращением к россиянам
27.06.2023
Челябинская область активнее всех на Урале наращивает оборот розничной торговли
26.06.2023
Циклон ухудшит погоду в Челябинской области ночью и днем 26 июня
25.06.2023