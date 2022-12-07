ММК испытывает самый мощный в России железнодорожный кран

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) испытывает возможности самого мощного в России железнодорожного крана.

Созданная российскими специалистами современная большегрузная техникам поступила в управление подготовки производства (УПП) ММК по программе импортозамещения.

Как отмечает машинист крана УПП ПАО «ММК» Сергей Аксенов, железнодорожные краны довольно специфичны. Данная техника выполняет погрузочно-разгрузочные, строительно-монтажные и сортировочные работы, задействована на складах и монтажных площадках при строительстве и ремонте промышленных сооружений.

«Краны могут двигаться не только в составе поезда, но и самостоятельно, хоть и с меньшей скоростью», - пояснил машинист.

В России железнодорожные краны большой грузоподъемности ранее не производились. Тяжелую технику для железных дорог выпускали в ГДР. За тридцать лет, минувших после падения Берлинской стены, восточногерманские краны-тяжеловесы почти выработали свой ресурс. Срок их службы медленно, но верно подходит к концу, несмотря на все капремонты, а работы для них меньше не становится.

Несколько лет назад Кировский машиностроительный завод имени 1 Мая представил свою разработку – мощный кран КЖ-1473 грузоподъемностью 150 тонн. Следующими за производство железнодорожных большегрузов взялись челябинские специалисты, сумевшие создать серьезную машину, отвечающую самым современным требованиям, в том числе в плане автоматизации процесса. Два таких гигантских крана поступили на ММК.

«Новый кран называется ФМ-150У – в честь двух Федоров Михайловичей – писателя Достоевского, в связи с его 200-летием, и почетного железнодорожника, создателя этой машины Федора Корытко, – рассказал Сергей Аксенов. – Когда пришел первый кран, мы, поработав, составили список необходимых дополнений и изменений. Изготовители учли наши пожелания и собрали кран, заточенный именно под работу на ММК. Преимущества новой отечественной техники очевидны. Главным образом, это смешанная схема - гидравлика плюс электроника, что позволяет защитить технику от чрезмерных нагрузок и, соответственно, продлить срок службы».

Фактическая грузоподъемность техники– двести тонн. На данный момент это самый мощный в России стреловой железнодорожный кран. Машина оснащена телескопической стрелой овоидного сечения, более прочной и надежной, чем традиционная. Для того чтобы привести кран из транспортного положения в рабочее, нужно около получаса (при работе на немецких кранах требовалось вдвое больше времени).

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», Сергей Аксенов уже почти сорок лет работает машинистом. За свою трудовую биографию освоил едва ли не все существующие виды железнодорожной крановой техники, поэтому о преимуществах ФМ говорит со знанием дела.

Помимо технических новшеств отмечает просторную кабину, оснащенную современной системой управления и кондиционером, удобным подрессоренным креслом. Все электрооборудование установлено в одной аппаратной, что значительно облегчает обслуживание.

Кроме того, появилась система самовыравнивания с контролем отклонений, что необходимо в случае проседания грунта или деформации клети шпал. Есть синхронизация вылета стрелы и положения груза, а также видеонаблюдение за работой механизмов. Все это позволяет выполнять работы быстрее, качественнее и безопаснее.