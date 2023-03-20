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20.03.2023

ММК объединил российских металлургов для обмена производственным опытом

ММК
Общество
20.03.2023 11:23
Фото: ММК

ММК объединил российских металлургов для обмена производственным опытом

На базе Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) состоялся отраслевой круглый стол по обмену опытом и изучению лучших практик в решении производственно-технических задач.

В нем, помимо представителей принимающей стороны, участвовали специалисты и руководители ведущих российских металлургических компаний – ПАО «Северсталь», ПАО «НЛМК», Западно-Сибирского металлургического комбината компании «ЕВРАЗ», а также ООО УК «Металлоинвест».

Такого рода встречи проходят довольно регулярно на различных площадках, но в сегодняшних условиях их значение возросло многократно. И руководители ПАО «ММК», и гости из других городов сходятся в одном – в нынешней ситуации потери внешних рынков и обострения внутренней конкуренции, как никогда раньше, необходимо делиться производственным опытом для сохранения технологического потенциала отечественной металлургической отрасли.

«В принципе, мы все очень схожие – мы все были построены на советском пространстве, производим примерно одинаковую номенклатуру продукции, имеем схожий менталитет. Все находились примерно в одинаковых стартовых позициях. Нам есть что показать, о чем рассказать, мы все эти годы сильно развивались, получили хорошие достойные результаты. Более того, у нас есть собственные наработанные практики, которые будут интересны для наших коллег, а нам найдется что почерпнуть у них. Практический обмен опытом – это сегодня правильно и своевременно», - поделился ожиданиями от встречи Николай Гладких, руководитель по системе качества и менеджмента процессов научно-технического центра ПАО «ММК».

Солидарны с ним и коллеги из других компаний. Так, по мнению заместителя директора по качеству ПАО «Северсталь» Сергея Никонова, встречи технологов – специалистов, непосредственно отвечающих за качество продукции, взаимовыгодны и полезны для всех сторон.

«Естественно, мы едем со своими вопросами и проблемами, которые мы загодя «подсветили», и надеемся найти ответы на них. Со своей стороны тоже готовились, вопросы читали и, надеемся, что поможем своим коллегам, с которыми мы занимаемся одним видом деятельности улучшить свои практики и технологии», - рассказал представитель «Северстали».

Работа круглого стола проходила в разноплановом формате. Здесь и экскурсионная программа с посещением ключевой технологической цепочки комбината: ККЦ – ЛПЦ-10-ЛПЦ-11. Это и обсуждение актуальных вопросов в секциях более частного характера – прокат, вопросы сталеплавильного производства; секция вопросов качества, СМК и претензионной работы. На встрече с главным специалистом ПАО «ММК» Вадимом Феоктистовым обсуждали опыт работы цифровых систем.

А предваряло все это вводное совещание круглого стола, на котором представители ММК выступили с докладами, в которых щедро поделились опытом в тех или иных направлениях. Так, главный специалист по прокатному производству НТЦ ПАО «ММК» Вячеслав Телегин в своей презентации представил общую информацию о деятельности комбината и о ходе реализации принятых в компании стратегических инициатив. Их, в свою очередь, можно поделить на четыре ключевых направления: совершенный портфель продуктов, фокус на клиентов, эффективное производство, а также управление закупками и цепочкой поставок.

Работа по всем этим направления позволила ММК к 2022 году добиться серьезных успехов. Нынешняя геополитическая ситуация не могла не сказаться на деятельности предприятия, но Магнитка справляется с текущими вызовами и продолжает реализацию значимых инвестиционных проектов. Так, в этом году планируется запуск первой очереди коксовой батареи №12, продолжается строительство нового кислородного блока.

Как сообщил Вячеслав Телегин, ММК уделяет большое внимание развитию продукции премиум-класса и увеличению продаж высокомаржинальной продукции, в числе которой листовые автостали и высокопрочные стали, производимые под брендом MAGSTRONG.

Другое направление - рост эффективности продаж, которому способствует увеличение доли прямых продаж через Торговый дом ММК, создание корпоративного маркетплейса, расширение выводимого на рынок сортамента. Отдельная задача - обеспечение своевременности поставок. И если несколько лет назад планировалось достичь показателя OTIF (On-Time-In-Full, «вовремя и в полном объеме») к 2025 году на уровне 80%, то уже сегодня этот показатель на ММК составляет 85%.

В числе других ключевых аспектов деятельности Магнитки Вячеслав Телегин выделил повышение эффективности управления внешними затратами, а также создание цифровой платформы предприятия, включающей такие направления, как облачные сервисы, аналитика данных, цифровые двойники, интернет вещей, беспилотные системы, программная роботизация и многое другое.

О работе систем менеджмента качества на ММК рассказал руководитель по системе качества и менеджмента процессов Николай Гладких. По его словам, для обеспечения стабильно высокого качества продукции необходимо, в первую очередь, поменять менталитет сотрудников.

«Эпоха производителя закончилась, начинается эпоха потребителя, и кто быстрее это поймет и выстроит свою систему под гарантированное выполнение требований и ожиданий потребителя, тот и будет доминировать на рынке, - выразил уверенность Николай Гладких. – Расхожая формулировка «Качество зависит от всех», тем не менее верна, и мы сейчас подходим к осознанию этого». 

В качестве примера Николай Гладких привел работу по улучшению качества листа для автопрома. Год назад АВТОВАЗ отметил ММК почетным дипломом победителя премии в области качества за 2021 год в номинации «Развитие мировоззрения качества».

Достижение высоких качественных характеристик невозможно и без помощи науки. Главный специалист по развитию научно-технического центра ПАО «ММК» Сергей Денисов представил участникам круглого стола ключевые направления деятельности НТЦ, в числе которых разработка инновационных видов продукции, проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в сотрудничестве с ведущими научно-исследовательскими организациями России, рационализаторская и изобретательская деятельность, использование передового научно-технического опыта.

Опыт Магнитки вызвал немалый интерес гостей, которые задавали вопросы об организации контроля качества продукции, о том, за счет чего удается снизить показатели несоответствия и увеличить своевременность поставок продукции. Еще больше интересных моментов иногородние участники могли «подсмотреть» во время посещения производственной площадки ММК. Принципиально оборудование у российских металлургических гигантов мало чем отличается, но все же всегда найдутся свои нюансы, работающие на повышение качества. Так, в листопрокатном цехе №10 интерес вызвала система обрези полосы, а также использование частотного регулирования для повышения давления в гидросбивах. В ЛПЦ-11 участники обратили внимание на внедренные проекты в рамках реализации стратегии цифровизации.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», магнитогорским специалистам, безусловно, было интересно узнать, как обстоит дело на других предприятиях. А это означает, что обмен передовыми практиками является действенным методом повышения эффективности производства, а подобные встречи важны и полезны.

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17.03.2023 09:58

Защита прав участников СВО и поддержка ОПК: рабочая группа по вопросам спецоперации подготовила второй доклад президенту

17.03.2023 09:18

В Магнитогорске стартовал чемпионат России по тайскому боксу

17.03.2023 09:13

Экс-глава Еманжелинского сельского поселения отправлен под домашний арест

17.03.2023 09:08

Семейный подряд: посредником при передаче взятки налоговику из Челябинска оказался его отец

17.03.2023 09:02

На трассе в Каслинском районе водитель «Лады» насмерть сбил пешехода

17.03.2023 08:53

Челябинску покажут «Героев спецоперации»

17.03.2023 08:42

В Челябинске в выходные закроют движение троллейбусов по Комсомольскому проспекту

16.03.2023 21:44

В пяти городах Челябинской области установились НМУ

16.03.2023 20:14

В пятницу в Челябинской области – температурные качели и геомагнитные возмущения

16.03.2023 19:20

Анонсы событий и мероприятий на 17 марта (18+)

16.03.2023 17:56

Школьники Еткульского района побывали на экскурсии в Госдуме РФ

16.03.2023 17:35

Челябинская область готовится к «большой воде»

16.03.2023 17:24

В Челябинске семьи беженцев создали свечи добра

16.03.2023 16:43

Скоков: Необходимо защитить людей и разработать новые стратегии борьбы c IT – преступниками

16.03.2023 16:40

Из Челябинска в Китай могут появиться прямые авиарейсы

16.03.2023 15:40

Челябинцев приглашают на фестиваль адаптивных единоборств

16.03.2023 15:26

Последний показ премьерного спектакля про отношения в Челябинском театре современного танца

16.03.2023 14:50

Для ММК основным рынком сбыта проката с покрытием является Россия

16.03.2023 14:46

Домашние любимцы глазами детей: челябинцев приглашают выбрать лучший рисунок питомца

16.03.2023 14:27

Южноуральские студотрядовцы вернулись со стройки из Северска

16.03.2023 14:13

В Челябинске за взятку арестован и отправлен в СИЗО высокопоставленный налоговик

16.03.2023 13:41

Молодые солисты Москвы проведут в Челябинске «Худсовет»

16.03.2023 13:33

Военные коммунальщики готовятся к весеннему осмотру объектов в Челябинской области

16.03.2023 13:23

Челябинцы увидят «Лебединое озеро» с участием Нуреева и Фонтейн

16.03.2023 12:47

Челябинцы стали чаще посещать горнолыжки Перми, Сочи и Кузбасса

16.03.2023 12:26

В Челябинске с начала года демонтировали 83 нестационарных объекта

16.03.2023 12:08

Спасатели Челябинской области готовятся к весеннему половодью

16.03.2023 11:42

Халатность чиновников Магнитогорска при расселении аварийного дома обернулась уголовным делом

16.03.2023 11:12

Юных жителей Челябинской области приглашают на учебу в вузы Минобороны России

16.03.2023 10:24

В Челябинской области снизилось количество выявленных фальшивых купюр

16.03.2023 09:59

В Челябинской области от бешенства погибли дикая лиса и домашняя кошка

16.03.2023 09:37

В Челябинской области литр молока за год подорожал в среднем на десять рублей

16.03.2023 09:18

На ММК начинает работу межзаводская школа доменщиков

16.03.2023 09:10

В Челябинске покажут «Рассказы с Донбасса» сербской журналистки Даринки Петрович

16.03.2023 09:03

В Челябинске для маршрута №8 закупят 15 новых больших автобусов

15.03.2023 23:33

В Челябинске 31 марта состоится рок-спектакль «Цой. Последний герой»

15.03.2023 19:42

Экопромышленный парк в Миассе будет перерабатывать 41,4 тысячи тонн отходов во вторсырьё