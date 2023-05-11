ММК отмечает 50-летие с момента пуска второго агрегата электролитического лужения

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) отмечает 50-летие с момента пуска второго агрегата электролитического лужения, предназначенного для выпуска белой жести.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», как правило, данная продукция используется в производстве тары для пищевых продуктов, например, консервных банок. Пуск агрегата по выпуску электролитически луженой жести стал важным событием для ММК. Это было крупнейшее производство в СССР. До этого на площадке комбината в ЛПЦ №3 с 50-х годов прошлого века уже выпускалась белая жесть, но ее катастрофически не хватало. Страна с каждым годом наращивала выпуск сельхозпродукции, увеличивался вылов рыбы и морепродуктов, росло поголовье скота. Для упаковки и сохранения всей этой многочисленной продукции необходимо было кратно увеличить выпуск консервов, и луженая жесть подходила для консервной тары как нельзя лучше, поскольку олово как нейтральных металл не подвержен окислению агрессивных сред и веществ. А предпочтительным способом его нанесения было электролитическое лужение, поскольку оно являлось более экономичным.

Значение консервной промышленности хорошо понимали и в руководстве страны. Поэтому председатель совета министров СССР Алексей Косыгин, побывавший в 1967 году в ЛПЦ-3 комбината, дал поручение подготовить постановление о приобретении для ММК второго агрегата электролитического лужения. Установить его хотели в третьем листопрокатном вместо старых агрегатов горячего лужения. Но разместить новый агрегат на площадях действующего листопрокатного цеха №3 не удалось. Было решено строить цех на новой площадке, получившей название ЛПЦ-6, с перспективой дальнейшего возведения здесь других производств.

Эта масштабная стройка была объявлена всесоюзной и ударной. Новое производство белой жести оказалось в два раза производительнее предыдущего. В сооружении первой очереди ЛПЦ-6, занимавшей площадь 53 тысячи квадратных метров, участвовало более 30 управлений и субподрядных организаций Магнитостроя. Длина внешних сетей - подземных и надземных трубопроводов для подачи тепла, пара, сжатого воздуха и кислорода - шесть километров, внутрицеховых - два. Кроме того, строители проложили четырехкилометровый водосток, две нитки промышленного водопровода с новой насосной станции и шестикилометровый отрезок железнодорожного полотна.

В 1973 году, 29 апреля, был пущен агрегат электролужения и подписан акт государственной комиссии о приеме в эксплуатацию листопрокатного цеха №6 проектной мощностью 200 тысяч тонн луженой жести в год. В составе первой очереди цеха - агрегаты электролитического лужения белой жести, подготовки поверхности, резки и сортировки. На проектную мощность цех, ныне входящий в состав производства металла с покрытием ПАО «ММК», вышел в 1975 году. В 1979-м выдан первый миллион тонн пищевой жести. А еще через восемь лет достигнуто максимальное производство - 224200 тонн.

Сегодня ММК является крупнейшим на постсоветском пространстве производителем пищевой жести и до сих пор единственным в России. За полстолетия работы АЭЛ-2 на нем произведено свыше девяти миллионов тонн белой жести. Несмотря на солидный возраст этого производственного комплекса, он продолжает развиваться, осуществляется его совершенствование, модернизация процессов и оборудования. Так, ввод в эксплуатацию правильно-растяжной машины улучшило плоскостность на выходе белой жести и позволило достичь новых качественных характеристик продукции. Реализуются и другие проекты, направленные на расширение сортамента, увеличение коррозионной стойкости и сокращение дефектности металла.