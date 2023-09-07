ММК отметил День голубого неба вместе со школьниками Магнитки

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область), являющийся участником федерального проекта «Чистый воздух», сегодня, седьмого сентября, провел День открытых дверей для школьников родного города, которые в ходе автобусной экскурсии познакомились с природоохранными объектами компании.

Дата была выбрана неслучайно: седьмого сентября отмечается Международный День чистого воздуха для голубого неба – памятная дата, утвержденная Генеральной Ассамблеей ООН в 2019 году для привлечения внимания к проблеме загрязнения воздуха и сокращения вредных выбросов предприятий и транспорта в атмосферу.

Ключевая задача реализуемого в ряде городов Российской Федерации, включая Магнитогорск, федерального проекта «Чистый воздух» – снизить к 2026 году объем выбросов опасных (приоритетных) загрязняющих веществ в атмосферу не менее чем на 20 процентов по отношению к уровню 2017 года. Достичь цели панируется за счет модернизации промышленных предприятий, экологизации коммунальной и транспортной инфраструктуры.

Школьники Магнитки в праздничный день посетили комплекс газоочистных установок в кислородно-конвертерном цехе ПАО «ММК», вошедший в строй в июле 2022 года. Данные установки существенно повысили эффективность улавливания вторичных выбросов конвертерного отделения цеха. Общие инвестиции в проект составили 7,5 миллиарда рублей.

В результате строительства комплекса удалось не только повысить эффективность очистки пыли и газов, но и полностью исключить неорганизованные выбросы от конвертеров при всех режимах работы. Валовые выбросы пыли ККЦ сократились на 500 тонн в год. Общая производительность системы составляет 7,4 миллиона кубометров в час, а остаточная запыленность не превышает 10 мг/м3, что соответствует наилучшим доступным технологиям.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», данный комплекс не только способствует решению экологических задач, но и позволяет использовать улавливаемую пыль в производстве – она идет на вторичную переработку в цехе подготовки аглошихты горно-обогатительного производства, после чего используется при выплавке металла.

СПРАВКА

С 2017-го по 2022 год ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» удалось сократить выбросы в атмосферу более чем на 42 тысячи тонн и существенно улучшить качество атмосферного воздуха в Магнитогорске. Концентрация бенз(а)пирена в указанный период снизилась в 2,8 раза, пыли – в 1,6 раза. Общие вложения комбината в природоохранную деятельность с 2017 по 2022 год превысили 72 миллиарда рублей.