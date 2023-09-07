07.09.2023
ММК отметил День голубого неба вместе со школьниками Магнитки
07.09.2023
В центре и на северо-западе Челябинска в День города закроют движение транспорта
07.09.2023
Дело экс-директора по спортивному развитию ХК «Трактор» передано в суд
07.09.2023
Консультация юриста: может ли работник отказаться от спецодежды неподходящего размера?
07.09.2023
В Златоусте описали 200-летнюю историю органов правопорядка
07.09.2023
Спасибо «Демографии»: челябинская спортшкола по волейболу обзавелась новым инвентарем
ММК отметил День голубого неба вместе со школьниками Магнитки
07.09.2023
Еще больше притяжения: на городском курорте Магнитки построят уникальный для России термальный комплекс
01.09.2023
ММК продемонстрирует участникам международной выставки в Каире свои технологические возможности
30.08.2023
Магнитогорское «Притяжение» обзавелось великолепным спортивным кластером
25.08.2023
Павел Шиляев поздравил горняков ММК-УГОЛЬ с Днем шахтера
Подробности первого этапа строительства межуниверситетского кампуса в Челябинске
06.09.2023
Власти обещают до конца недели восстановить мост через ручей Каменный
06.09.2023
Главгосэкспертиза одобрила проект двух корпусов межуниверситетского кампуса в Челябинске
05.09.2023
В челябинской спортшколе «ЧТЗ» обновили тренировочный зал
05.09.2023
Каким будет сентябрь на Южном Урале в 2023 году
04.09.2023