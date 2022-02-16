ММК получил престижную награду за «завоевание» TikTokа

Официальная страница Магнитогорского металлургического комбината (Челябинская область) в самой популярной в мире сети коротких видео отмечена дипломом в номинации «Социальные медиа & Сообщество. TikTok» премии Digital Communications Awards.

Награду ПАО «ММК», которая на сегодняшний день является самой успешной российской сталелитейной компанией в TikTok, получила от Ассоциации директоров по коммуникациям и корпоративным медиа России (АКМР).

Аккаунт ММК в TikTok @mmk_people заработал в ноябре 2021-го года и за четыре месяца достиг впечатляющих результатов: свыше 17-ти тысяч подписчиков и 165 тысяч лайков (и эти цифры только растут).

Как отмечают в управлении информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, секрет успеха тиктоков ММК кроется в их разнообразии: здесь есть и удивительные ролики, где льется расплавленный металл и демонстрируется работа могучих прокатных станов, и короткие забавные зарисовки из жизни рабочих. Важна и образовательная функция: ММК вновь напоминает о важности соблюдения правил безопасности, рассказывает историю цехов комбината, знакомит с тонкостями производства.

При этом SMM-специалисты ММК оформляют все ролики в формате, максимально подходящем для TikTok: с подходящим хронометражем и трендовой музыкой. Аккаунт ведут сотрудники комбината, хорошо знакомые как с промышленной площадкой, так и с современными цифровыми технологиями.

«Чтобы рассказывать о нашей компании, мы задействуем все возможные инструменты, – отмечает заместитель генерального директора ПАО «ММК» Владимир Руга. – Металлургическое производство – это зрелищно и интересно, поэтому формат TikTok хорошо подходит для того, чтобы знакомить многих людей с ежедневной работой ММК, бытом металлургов и красотой промышленности. Будем и дальше работать как с этой соцсетью, так и с другими инструментами цифровых коммуникаций».

СПРАВКА

Премия Digital Communications Awards проводится АКМР с 2013-го года и учреждена в целях пропаганды наиболее значимых достижений в области цифровых коммуникаций, продвижения продуктов с помощью новых коммуникационных технологий и инструментов.