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ММК повышает технологическую независимость в ИТ-сфере

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) повышает технологическую независимость в сфере ИТ.

Об этом сказал в своем выступлении на форуме «Цифровая устойчивость и информационная безопасность России» главный специалист по информационным технологиям ПАО «ММК» Вадим Феоктистов.

Представитель комбината принял участие в панельной дискуссии форума, где собрались представители госструктур, промышленности и энергетики, телекома и транспорта, разработчики отечественного программного обеспечения.

Магнитка стала традиционной площадкой для всестороннего диалога и формирования межотраслевой экспертизы по вопросам информационной безопасности, а также обмена опытом и видением ситуации в отрасли информационных технологий.

В 2022 году несмотря на очевидные сложности, вызванные экономическими санкциями против России и уходом иностранных ИТ-компаний, ММК удалось сохранить стабильную и бесперебойную работу своих информационных сервисов.

Как отметил Вадим Феоктистов, компания разработала собственную программу и дорожные карты, следуя которым будет постепенно двигаться к технологической независимости в сфере ИТ. В настоящее время основным препятствием для полноценного перехода на отечественные решения является отсутствие на российском рынке единой ERP-платформы, отвечающей всем требованиям крупной промышленной компании.

«ERP-система, где автоматизированы все бизнес-процессы компании, функционирует на базе иностранного решения. Эта масштабная площадка, объединяющая 15 предприятий Группы ММК и свыше десяти тысяч пользователей. Моментально перейти на новую платформу невозможно, поэтому сейчас наша основная задача – поддерживать стабильную работу системы и проводить постепенный переход на отечественную платформу, максимально отвечающую нашим запросам», – пояснил Вадим Феоктистов.

Тем временем, в контексте программных решений для систем управления производством (MES) ММК уже готов к переходу на полностью отечественную разработку, выбор которой определялся требованием обеспечения максимальной отказоустойчивости. Кроме того, в ближайшее время будет организован также постепенный переход на новую операционную систему AstraLinux. Ее установят на первых 400 рабочих местах.

«Что касается информационной безопасности, то мы видим высокую готовность отечественных решений, и ММК уже благополучно перешел на одно из них. С «железом» дела обстоят сложнее, чем с программным обеспечением: мы продолжаем обсуждение этого вопроса, пока единого решения на рынке не существует», – рассказал Вадим Феоктистов.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК», участники панельной дискуссии отметили важность доверительного общения между разработчиками и потребителями инженерного программного обеспечения для быстрого и продуктивного перехода к цифровому технологическому лидерству, которого необходимо добиться уже в ближайшие годы.

ММК
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«Город N» готовится к искрометному выступлению на столичной сцене

02.03.2023 13:36

Экс-участник проекта «Дом-2» Альфред Джавадов останется в СИЗО

02.03.2023 13:21

Туристы Челябинской области путешествуют по стране с уверенным сигналом

02.03.2023 13:21

ВТБ на Южном Урале в 1,5 раза увеличил портфель привлеченных средств корпоративных клиентов

02.03.2023 13:09

Пермский театр «У Моста» снова в Челябинске

02.03.2023 12:49

Комиссия по законности Собрания депутатов Миасса одобрила отставку главы города

02.03.2023 12:35

Южноуральские компании уличили в создании картеля на закупках медоборудования

02.03.2023 12:23

Президент подписал закон о приостановлении участия России в ДСНВ

02.03.2023 12:21

Ринат Кучитаров майские праздники встретит в СИЗО

02.03.2023 12:15

Минобороны заплатит семье за смерть солдата-срочника из Магнитогорска

02.03.2023 12:14

Большому и серьезно больному добряку Мишутке из Коркино снова нужна помощь

02.03.2023 11:19

Жительница Челябинска выиграла автомобиль в акции СберПрайм

02.03.2023 11:09

Чиновникам Сосновского района показали жизнь в приюте

02.03.2023 10:59

Жители Челябинской области написали Диктант ЖКХ