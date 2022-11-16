16.11.2022
Бывший высокопоставленный полицейский Троицка отправлен в колонию
15.11.2022
В Челябинске на обновление учреждений культуры направлена рекордная сумма
15.11.2022
Военный следственный отдел по Челябинскому гарнизону провел прием в центре подготовки мобилизованных
15.11.2022
Челябинский депутат и общественник доставил мобилизованным уральцам перевязочные пакеты
15.11.2022
Анонсы событий и мероприятий на 16 ноября (18+)
15.11.2022
Новые меры поддержки мобилизованных предлагает «Единая Россия»
ММК реализовал самый масштабный проект по импортозамещению RPA в России
Представитель Магнитки Вадим Феоктистов получил престижную отраслевую награду
15.11.2022
Проекты Группы ПАО «ММК» высоко оценили на выставке в Москве
15.11.2022
Виктору Рашникову присвоено звание Героя Труда
14.11.2022
Маркетплейс ММК снова стал лучшим интернет-магазином в металлургии
14.11.2022
ММК провел выездную сессию российских разработчиков программных решений
Представители Челябинской области вышли в финал конкурса «Медики на работе»
15.11.2022
Челябинская улица после ремонта превратилась в полноводную реку
14.11.2022
Читателям – от «УПИ»: 25 лет вместе!
10.11.2022
Депутат фракции «СРЗП» в ЗСО Владимир Бекишев с гуманитарным грузом добрался до Ясиноватой
09.11.2022
Быть ли приюту для бездомных животных в Коркинском районе, решит облсуд
09.11.2022