ММК реализовал самый масштабный проект по импортозамещению RPA в России

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) в лице главного специалиста по информационным технологиям Вадима Феоктистова стал победителем в спецноминации «За самый масштабный проект по импортозамещению RPA в РФ» престижной отраслевой награды CNews Awards-2022.

Церемония награждения прошла в рамках ежегодного мероприятия «Cnews Forum-2022: Информационные технологии завтра».

Развитие программной роботизации RPA (Robotic Process Automation, специализированные компьютерные программы, которые могут работать с другими программами, выполняя функции человека) в ПАО «ММК» началось в 2018 году, когда на предприятии стартовал масштабный проект по выявлению пригодных для роботизации процессов. В него были вовлечены практически все функциональные и структурные подразделения, и уже в 2019 году Магнитка получила награду за «Самый масштабный проект по роботизации RPA среди производственных предприятий РФ».

В 2022 году после ухода иностранных производителей RPA-платформ с российского рынка перед ММК встала комплексная задача - без остановки текущей деятельности перенести все роботизированные бизнес-процессы и инфраструктуру на программное обеспечение отечественного производства.

«Технология RPA давно и широко используется основными подразделениями комбината для повышения эффективности бизнес-процессов компании, - отмечает Вадим Феоктистов. - В этом году мы успешно провели миграцию RPA-систем на отечественную платформу, стоимость которой позволила не увеличивать запланированный бюджет. Мы будем продолжать развивать программных роботов, потому что видим результаты по совершенствованию бизнес-процессов».

Масштабы развития роботизации в ПАО «ММК» подтверждает исследование компании Deloitte: в начале 2021 года Магнитогорский металлургический комбинат входил в четыре процента российских предприятий с максимально высоким уровнем роботизации.

Программная роботизация является частью масштабной стратегии цифровизации и инициативы «Индустрия 4.0» Магнитки, отмечают в управлении информации и общественных связей ПАО «ММК».

Цифровые инициативы компании носят прикладной характер и соответствуют основным технологическим трендам, затрагивая такие направления как аналитика данных, цифровые двойники, интернет вещей и многое другое.