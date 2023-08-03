ММК снижает простои оборудования

В листопрокатном цехе №11 ПАО «ММК» (Магнитогорск, Челябинская область) в рамках реализации Стратегии цифровизации внедрена система автоматизированной диагностики технического состояния подшипников рабочих и опорных валков прокатных клетей стана 2000 холодной прокатки. Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, инновационное решение в области вибрационного контроля помогает специалистам цеха отслеживать появление и развитие дефектов подшипниковых узлов, прогнозировать их износ и своевременно принимать корректирующие действия.

Листопрокатный цех № 11 (ЛПЦ-11) – одно из ключевых прокатных подразделений ММК, ориентированное в первую очередь на выпуск высококачественного холоднокатаного оцинкованного проката, используемого в автомобильной промышленности и производстве бытовой техники.

Система в автоматизированном режиме собирает данные с датчиков, которые контролируют вибрацию подшипниковых узлов рабочих и опорных валков прокатных клетей стана. Полученная информация обрабатывается с помощью специально разработанных алгоритмов математических моделей, а применение технологии предиктивной аналитики позволит делать прогнозы о состоянии оборудования.

Для наглядности интерфейс программы выполнен в виде светофора, сигнализирующего о состоянии подшипников прокатных клетей. Зеленым цветом обозначается удовлетворительно работающие подшипниковые узлы оборудования, желтым – нуждающееся в проверке, а красным – узлы, которые необходимо заменить или провести их ревизию.

Совместная разработка проектного офиса ООО «ММК-Информсервис» и ООО «РнД МГТУ» позволит максимально точно диагностировать возможную неисправность узлов оборудования стана, что сократит внеплановые простои оборудования, минимизирует риск внезапных поломок, снизит расходы на техническое обслуживание и ремонт, а также уменьшит расход материально-технических ресурсов.