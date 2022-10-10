ММК стал финалистом международной премии в сфере работы с персоналом

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) стал финалистом престижной премии «Investors in People Awards-2022». Магнитка представлена в высшей «золотой» категории наряду с компаниями из Индии, Ирландии, Кипра, Бахрейна и других стран.

Организатором премии является британская некоммерческая компания «Investors in People Community Interest Company», основным направлением работы которой являются разработка и внедрение современного международного стандарта работы с персоналом в самых разных компаниях и организациях. Стандарт оценивает эффективность кадровой политики по девяти критериям, в том числе «Лидерство и вдохновение», «Управление производительностью», «Структурирование работы» и «Обеспечение непрерывного роста».

В прошлом году ММК получил аккредитацию «Investors in People» в «золотой» категории, подтвердив высочайшее качество своей кадровой работы и став единственной на тот момент крупной отечественной компанией, удостоенной этой аккредитации. Заявка комбината и исследование экспертов Investors in People позволили ПАО «ММК» получить 704 балла из 900 возможных, превысив средний результат для производственных компаний (688 баллов), сообщает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината.

Как отметил директор по персоналу ПАО «ММК» Олег Кийков, лидерство Магнитки во всех сферах – это норма.

«Безусловно, для любых профессионалов важна оценка коллег. Традиционно, качество кадровой работы высоко отмечается на национальном уровне. Необычность подхода в аккредитации «Investors in People» заключается в том, что исследуются не формы и методы кадровой работы, а восприятие трудовым коллективом стратегии и целей бизнеса компании. Это не только понимание, вовлеченность, а скорее созвучность, может быть, даже тождественность целей. Огромный массив многомесячной работы группы экспертов увенчался достойной аккредитацией. Мы с большим удивлением узнали о выдвижении нас на международную премию, да еще и с попаданием в финал в столь непростой период. Мы благодарны коллегам за высокую оценку и признание результатов нашей работы», – сказал Олег Кийков.

СПРАВКА

Компания «Investors in People» была создана в Великобритании в 1993 году для развития и распространения стандарта качества управления персоналом, разработанного в 1991 году при участии Британской конфедерации промышленников и Британского конгресса профсоюзов. С 1997 году стандарт «Investors in People» приобрел международный статус и действует более чем в 80 странах. Сертификат IIP считается престижным во всем мире и повышает привлекательность любой фирмы как для инвесторов, так и для сотрудников.