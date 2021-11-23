ММК стал лауреатом Национальной премии за реализацию экологической стратегии

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) стал лауреатом Национальной премии «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» в номинации «Строительство природоохранных объектов» - за реализацию экологической стратегии.

Церемония награждения Национальной премии в области экологических технологий «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» состоялась в Москве вчера, 22-го ноября. Вручая ПАО «ММК» диплом лауреата премии, организаторы отметили серьезные достижения компании в природоохранной деятельности за последние несколько лет. Кроме того, жюри наградило Магнитогорский металлургический комбинат специальным дипломом за эффективное продвижение экологических технологий.

«Сегодня факторы устойчивого развития прочно интегрированы в стратегию Группы ММК, и минимизация воздействия на окружающую среду - приоритетная задача для нас, – отмечал ранее председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. – Мы выполним ее, проводя модернизацию нашего производства и повышая эффективность на каждом его этапе».

Премия «ЭКОТЕХ-ЛИДЕР» стала еще одним подтверждением успешности природоохранной деятельности ММК.

Так, в рамках плана стратегического развития до 2025 года комбинат последовательно снижает как валовые, так и удельные выбросы в атмосферу и сокращает техногенную нагрузку на окружающую среду в Магнитогорске. С 2017 года ММК инвестировал в проекты, направленные на сокращение атмосферных выбросов, свыше 3,2 миллиарда рублей и снизил валовые выбросы загрязняющих веществ на 22 тысячи тонн. Кроме того, комплексный индекс загрязнения атмосферы (КИЗА) по Магнитогорску снизился в 2,5 раза с 2017-го по 2020 год (с 15,2 до 6,1). Благодаря дальнейшим усилиям компании по сокращению выбросов к 2025 году КИЗА Магнитогорска должен снизиться до пяти, что соответствует статусу «Чистый город».

Еще одна цель ММК – к 2025 году сократить уровень выбросов парниковых газов до 1,8 тонны CO₂-экв. на тонну стали (ниже среднемирового показателя). Достичь этой цели компании помогает строительство новых производственных объектов, оснащенных лучшими природоохранными технологиями: в настоящее время ведется строительство коксовой батареи №12 (запуск первой очереди ожидается в 2022 году), а на 2024 год запланирован ввод в эксплуатацию доменной печи №11.

Как отмечают в управлении информации и общественных связей ММК, природоохранная деятельность комбината не ограничивается снижением атмосферных выбросов. С 2018 года предприятие запустило новую систему оборотного водоснабжения, полностью исключив промышленные сбросы в Магнитогорское водохранилище. Кроме того, компания выполнила рекультивацию отработанного Западного карьера горы Магнитной и проводит озеленение Магнитогорска.