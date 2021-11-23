23.11.2021
ММК стал лауреатом Национальной премии за реализацию экологической стратегии
23.11.2021
Во втором раунде ватерпольной Евролиги «Уралочке» предстоит сразиться с очень сильными командами
23.11.2021
Доходы по плану: челябинцы планируют бюджет чаще других россиян
23.11.2021
Психологи ЧелГУ проведут гештальт-терапию и научат профайлингу
22.11.2021
Анонсы событий и мероприятий на 23 ноября
22.11.2021
Коркинцев, которые сожгли ВМW челябинской журналистки, отправили в колонию-поселение
ММК стал лауреатом Национальной премии за реализацию экологической стратегии
19.11.2021
«Жемчужины» Магнитогорска начинают конкурсный марафон
18.11.2021
Команда ММК представит Челябинскую область на Всероссийском фестивале игр ГТО
18.11.2021
ММК возглавил рэнкинг ESG-прозрачности российских компаний
17.11.2021
ПАО «ММК» проведет на Банном конференцию по программной роботизации
Прожиточный минимум и МРОТ на 2022 год проиндексируют на 8,6%
22.11.2021
На пути к чуриловской школе открыты опасные для детей «порталы в другой мир»
19.11.2021
Непривитые чиновники Челябинской области после 12 декабря будут отстранены от работы
19.11.2021
Сколько вакцинировано в вузах Челябинской области и будут ли отстранять от работы непривитых
18.11.2021
Введут ли QR-коды в вузах Челябинской области
18.11.2021