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07.10.2022 11:11
Фото: ММК

ММК участвует в форуме «МАЙНЕКС-Россия» в Москве

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) принимает участие в форуме «МАЙНЕКС» в Москве, являющемся одним из старейших и крупнейших мероприятий геологической, горнодобывающей и металлургической отраслей.

Руководитель по устойчивому развитию ПАО «ММК» Ярослава Врубель стала спикером сессии «Устойчивое развитие горных и металлургических компаний: смыслы, приоритеты и драйверы», посвященной обсуждению стратегий горнодобывающих, металлургических и технологических компаний в области устойчивого развития.

Приоритеты и акценты социальных программ ММК связаны с тесной интеграцией комбината в жизнь Магнитогорска. Как следствие, Магнитка на сопоставимом уровне поддерживает и своих работников, и остальных жителей города. Компания стремится обеспечивать хорошие условия труда и возможности профессионального роста, гарантирует социальную поддержку и медицинскую помощь, что особенно важно в нынешние времена. При этом ПАО «ММК» активно работает и на городском уровне, реализуя социальные и благотворительные программы, поддерживая тех, кто в этом нуждается.

«Нестабильность и неопределенность текущей ситуации имеет свои последствия, но экологические риски остаются все теми же, а важность социальной ответственности бизнеса только растет. Даже в непростой экономической ситуации ПАО «ММК» продолжает реализацию мероприятий по повышению экологической и промышленной безопасности производства, а также многочисленных социальных проектов. Мы делаем все для того, чтобы взаимоотношения комбината с городом и наше сотрудничество были максимально плодотворными для всех», – отметила Ярослава Врубель.

В своем выступлении представитель ММК также отметила развитие темы устойчивого развитие в России и актуальность этой повестки. По ее словам, в стране многое было сделано с точки зрения, например, углеродного регулирования, была принята стратегия социально-экономического развития с низким выбросом парниковых газов, на государственном уровне утверждена цель по сокращению выбросов парниковых газов, принят соответствующий закон, который устанавливает систему отчетности, систему регулирования климатических проектов.

«При этом работа ММК в сфере ESG – это проекты, которые идут за рамками требований законодательства или нормативных актов, они осуществляются в интересах всего общества», - подчеркнула Ярослава Врубель.

В дискуссии, модератором которой стала руководитель проектного офиса «Стратегии и практики устойчивого развития» Светлана Герасимова, также приняли участие эксперты из таких компаний, как Полюс, Северсталь, «Петропавловск», ЕВРАЗ, «Норильский никель», ВЭБ.РФ, СБЕР, Московская Биржа и CMT Consulting. Они обсудили драйверы и приоритеты в сфере устойчивого развития в российских корпорациях, а также ключевые экологические, социальные и корпоративные аспекты деятельности представителей горно-металлургического сектора страны.

СПРАВКА

Форум «МАЙНЕКС-Россия», основанный в 2005 году, - ведущая отраслевая площадка, открывающая возможности для развития бизнеса в геологической, горнодобывающей и металлургической отраслях России и стран Евразийского Экономического Сообщества. В этом году он собрал более 600 участников для обсуждения ключевых тенденций, проектов и технологий в отрасли.

 

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04.10.2022 21:12

Детский туристический лагерь из Миасса присоединился к обеспечению мобилизованных спальными мешками

04.10.2022 20:46

Посетителей православной выставки-ярмарки ждет насыщенная культурная программа

04.10.2022 17:59

Анонсы событий и мероприятий на пятое октября (18+)

04.10.2022 17:58

Во вторник в Челябинской области – тепло и ясно

04.10.2022 17:18

Новую пешеходную зону в Калининском районе Челябинска украсят серебристые ели

04.10.2022 16:52

Более 200 тысяч военнослужащих прибыло в ВС в рамках частичной мобилизации

04.10.2022 16:52

Сотрудники Исторического музея Южного Урала отправились в зону проведения СВО

04.10.2022 15:47

Сформирован первый блок мер поддержки малого бизнеса и ИП в связи с частичной мобилизацией

04.10.2022 15:32

В Челябинской области бизнесмена обвиняют в коммерческом подкупе и незаконном хранении боеприпасов

04.10.2022 15:12

«50 счастливых мам и бабушек» - выставка портретов от «Золотого петушка»

04.10.2022 14:53

ГК «Астра» укрепляет позиции в УрФО

04.10.2022 14:11

СФ ратифицировал договоры между Россией и ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областями

04.10.2022 14:03

На портале госуслуг запущено два новых сервиса для граждан по частичной мобилизации

04.10.2022 13:29

«Большие гастроли» для детей: на сцене Молодежного театра Челябинска выступят артисты из Нягани

04.10.2022 12:58

Солист челябинского театра блистал в Кремлевском дворце