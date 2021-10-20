ММК упрочил позиции в рейтинге ESG-отчетности AK&M

Федеральное рейтинговое агентство AK&M повысило рейтинг отчетности ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) по устойчивому развитию (ESG) до уровня RESG 1 – Высший уровень раскрытия информации об устойчивом развитии.

Высший уровень рейтинга присвоен ММК по итогам публикации Интегрированного годового отчета за 2020 год, содержащего подробную информацию о работе компании в области экологического, социального и корпоративного управления (ESG). В предыдущем году компании был присвоен рейтинг отчетности на уровне RESG 2, а в 2021 году благодаря более глубокому раскрытию информации AK&M переместило ММК в высшую категорию рейтинга (числовой показатель – 84,6 балла, один из наиболее высоких среди компаний-участниц рейтинга).

«Являясь одной из крупнейших металлургических компаний, ММК тесно связывает свою стратегию с принципами устойчивого развития и публикует свою отчетность в соответствии с лучшими международными практиками по стандартам GRI и SASB», – говорится в пресс-релизе рейтингового агентства.

Также в AK&M подчеркнули особое внимание компании к экологическим данным – агентство оценивает раскрытие ММК информации о влиянии компании на окружающую среду как одно из лучших в России

«Реализация принципов устойчивого развития в Группе ММК – это не отдельный проект и даже не ряд целей, а подход, которому соответствует вся работа компаний Группы, – отметила руководитель ПАО «ММК» по устойчивому развитию Ярослава Врубель. - Серьезное отношение ММК к устойчивому развитию и вопросам ESG подтверждено независимыми оценками, работой с международными компаниями и агентствами».

Важной вехой для ММК с точки зрения раскрытия информации об устойчивом развитии стала публикация в 2021 году ESG Data Pack – наиболее полной базы данных по экологическим, социальным показателям и показателям корпоративного управления ММК, дополняющей информацию из Интегрированного годового отчета.

Как сообщает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», рейтинг отчетности ESG рассчитывается Рейтинговым агентством AK&M с 2020 года. В фокусе исследования – полнота представления информации об устойчивом развитии в отчетах (годовых и отчетах об устойчивом развитии), а также ее доступность.

В исследовании рассматриваются 88 маркеров. Главная цель рейтинга – показать профессиональному сообществу лучшие практики раскрытия информации о социальной и экологической деятельности компаний.