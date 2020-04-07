ММК усовершенствовал систему управления промышленной безопасностью

Генеральный директор ПАО «ММК» (Челябинская область) Павел Шиляев утвердил новую редакцию Политики в области промышленной безопасности и охраны труда (ПБ и ОТ).

Это сделано с целью совершенствования системы управления ПБ и ОТ в соответствии с программой внедрения требований международного стандарта ISO 45001:2018.

В новой редакции Политики отмечается, что миссией Магнитогорского металлургического комбината является безопасное производство качественной продукции.

Компания ставит перед собой такие цели, как нулевой травматизм; лидирующие позиции среди металлургических компаний по ключевым показателям в области промышленной безопасности и охраны труда; повышение культуры производства и личной приверженности работников соблюдению принципов промышленной безопасности и охраны труда.

Каждый сотрудник ПАО «ММК» на своем рабочем месте должен стремиться к максимально возможному сокращению травматизма, аварий и профессиональных заболеваний.

Кроме того, важно обеспечить общедоступность и достоверность показателей в области промышленной безопасности и охраны труда для всех сотрудников.

Также большая ответственность ложится на руководителей, которые должны не только обеспечивать безопасные условия труда, но и демонстрировать соблюдение требований ПБ и ОТ личным примером.

В свою очередь, работники обязаны соблюдать установленные требования по промышленной безопасности и охране труда и выявлять риски, связанные с выполнением работы. Каждый сотрудник отвечает за собственную безопасность и безопасность окружающих.

Успех в достижении поставленных предприятием целей обеспечивается личным участием всех работников и вовлеченностью каждого из них в обсуждение и решение вопросов, связанных с промышленной безопасностью и охраной, сообщает управление информации и общественных связей ПАО "ММК".