ул. Монакова, д. 33, офис 2 454091 Челябинская область Челябинск
+73512372926 maineditor@uralpress.ru Урал-пресс-информ

ММК усовершенствовал систему управления промышленной безопасностью

Общество
Сегодня, 17:57

Генеральный директор ПАО «ММК» (Челябинская область) Павел Шиляев утвердил новую редакцию Политики в области промышленной безопасности и охраны труда (ПБ и ОТ). 

Это сделано с целью совершенствования системы управления ПБ и ОТ в соответствии с программой внедрения требований международного стандарта ISO 45001:2018.

В новой редакции Политики отмечается, что миссией Магнитогорского металлургического комбината является безопасное производство качественной продукции. 

Компания ставит перед собой такие цели, как нулевой травматизм; лидирующие позиции среди металлургических компаний по ключевым показателям в области промышленной безопасности и охраны труда; повышение культуры производства и личной приверженности работников соблюдению принципов промышленной безопасности и охраны труда.

Каждый сотрудник ПАО «ММК» на своем рабочем месте должен стремиться к максимально возможному сокращению травматизма, аварий и профессиональных заболеваний. 

Кроме того, важно обеспечить общедоступность и достоверность показателей в области промышленной безопасности и охраны труда для всех сотрудников. 

Также большая ответственность ложится на руководителей, которые должны не только обеспечивать безопасные условия труда, но и демонстрировать соблюдение требований ПБ и ОТ личным примером.

В свою очередь, работники обязаны соблюдать установленные требования по промышленной безопасности и охране труда и выявлять риски, связанные с выполнением работы. Каждый сотрудник отвечает за собственную безопасность и безопасность окружающих. 

Успех в достижении поставленных предприятием целей обеспечивается личным участием всех работников и вовлеченностью каждого из них в обсуждение и решение вопросов, связанных с промышленной безопасностью и охраной, сообщает управление информации и общественных связей ПАО  "ММК".

 

 

Читайте нас там, где вам удобно! Сайт, Twitter, Facebook, Instagram, Одноклассники, Telegram.

Отправить новость
Сегодня, 13:29
В Сети аккумулировали противоречивые запреты на период карантина, который не объявлен, но который есть
Сегодня, 13:22
Сегодня православные отмечают Благовещение или день семейной любви
Сегодня, 13:18
Новые вопросы для Алексея Текслера про коронавирус
Сегодня, 12:36
Медики Челябинской области получат доплату за работу с пациентами с коронавирусом и с подозрением на эту инфекцию
Сегодня, 12:32
Губернатор и члены кабмин Челябинской области переведут личные средства на благотворительный счет
Сегодня, 12:27
Семьи Челябинской области с детьми в возрасте от 3 до 7 лет начнут получать новое пособие
Сегодня, 12:18
В Челябинске специально для нарушителей режима созданы передвижные пункты полиции
Сегодня, 11:55
Все контактировавшие с пресс-секретарем губернатора Челябинской области обследованы на коронавирус
Сегодня, 11:24
Военкомат Челябинской области открыл горячую линию по вопросам призыва
Сегодня, 11:15
За сутки в Челябинской области зарегистрирован один случай коронавируса и 2 условно положительных
Общество
Сегодня, 13:22
Сегодня православные отмечают Благовещение или день семейной любви
Общество
Сегодня, 12:36
Медики Челябинской области получат доплату за работу с пациентами с коронавирусом и с подозрением на эту инфекцию
Новости
Сегодня, 18:25
Происшествия
Бывший экономист челябинского завода обвиняется в хищении миллиона рублей
Сегодня, 18:12
Общество
Южноуральские газовики обеспечивают бесперебойность газоснабжения региона
Сегодня, 18:06
Происшествия
Челябинка устроила разнос полицейскому за визит без маски и бахил
Сегодня, 17:46
Общество
МегаФон поможет старшеклассникам качественно подготовиться к ЕГЭ
Сегодня, 17:14
Среда обитания
Паводок в Челябинской области находится под контролем
Опрос

Как вы считаете: Администрация Челябинска несёт ответственность за вырубку деревьев в городе?

Да
97%
Нет
3%
Материалы рубрики
Сегодня, 18:12
Общество
Южноуральские газовики обеспечивают бесперебойность газоснабжения региона
Сегодня, 17:46
Общество
МегаФон поможет старшеклассникам качественно подготовиться к ЕГЭ
Сегодня, 14:10
Общество
За сутки в России подтверждено 1154 новых случая коронавируса, в УрФО - 52
Сегодня, 12:18
Общество
В Челябинске специально для нарушителей режима созданы передвижные пункты полиции
Сегодня, 11:24
Общество
Военкомат Челябинской области открыл горячую линию по вопросам призыва
Читайте Uralpress
в Яндекс дзен
zen.yandex.ru

Присылайте свежие новости

Вы можете стать соавтором нашего новостного портала.

Есть чем поделиться? Расскажите!

Отправить новость

Читайте нас там, где удобно вам

Наши соц сети

Дорогие читатели!

Мы предлагаем вам совместными усилиями сделать информационную повестку интереснее, ярче, правдивее, насыщеннее.

Если вы стали очевидцем интересного события, необычного явления, вопиющего случая, чрезвычайного происшествия или хотите привлечь внимание к какой-то проблеме – напишите нам. Будем рады, если вы поделитесь с нами своими впечатляющими фото - и видеонаблюдениями (авторство будет указано).

В свою очередь мы гарантируем, что при необходимости возьмем комментарий по вашей проблеме у соответствующих официальных источников и достоверно изложим все факты.

Отправляя сообщение, укажите свои контакты – номер телефона или адрес электронной почты. Редакция гарантирует конфиденциальность, если вы не стремитесь к публичности.

Подробнее
  • Максимальный размер файла: 2 МБ.
  • Допустимые типы файлов: gif jpg jpeg png.
Яндекс.Метрика