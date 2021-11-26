ММК: в центре внимания – социальные проекты

ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» (Челябинская область) каждый год инвестирует серьезные суммы в социальное обеспечение и развитие региона присутствия – в 2020-м году объем вложений компании по этим направлениям составил 17 миллионов долларов.

В эту сумму вошли лечебно-профилактические программы, путевки в санатории и дома отдыха для сотрудников и их семей, жилищные, образовательные и молодежные программы, программы поддержки материнства и детства и так далее. Социальная и благотворительная работа охватывает не только работников предприятий Группы, но и жителей Магнитогорска в целом.

О том, что ответственность перед обществом – один из ключевых столпов устойчивого развития, без которого нельзя представить работу современной компании, руководитель ПАО «ММК» по устойчивому развитию Ярослава Врубель рассказала в рамках первой конференции о формировании репутации бизнеса в условиях возрастающей актуальности ESG-повестки, организованной Российской ассоциацией по связям с общественностью (РАСО).

Ярослава Врубель подчеркнула, что важнейший приоритет ММК – достижение к 2025-му году цели «Ноль травм» (прописана в Стратегии развития компании). Комбинат автоматизирует системы безопасности, работает над выявлением и минимизацией рисков получить травму, внедряет системы контроля бдительности на транспорте, планомерно снижает тяжесть физического труда, проводя роботизацию процессов. Целевой показатель к 2025-му году – сократить коэффициент LTIFR (частоты травм с потерей трудоспособности) до 0,45.

Кроме того, ММК активно работает над повышением вовлеченности работников, поощряя сотрудников получать дополнительную квалификацию: у них есть возможность обучаться без отрыва от производства и подниматься по карьерной лестнице – 95 процентов руководителей комбината были обучены внутри компании. Особое внимание предприятие уделяет молодым талантам, ежегодно организуя международные конференции и конкурсы, направленные на поощрение работы молодых специалистов.

Один из самых масштабных проектов развития Магнитогорска, связанных с ММК, – строительство парка «Притяжение», инициатором которого выступил председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников. На площади в 400 гектаров, принадлежащей комбинату, разместятся музейно-образовательный комплекс, медицинский центр, спортивный кластер, детский парк развлечений и другие объекты. Окончательно проект будет реализован в 2025-м году, а первые объекты запустят уже в следующем году.

«Притяжение» поможет создать рабочие места, диверсифицировать экономику Магнитогорска, превратить его в туристический центр межрегионального уровня. Это как нельзя лучше соответствует интересам ММК.

«Мы видим Магнитогорск не только центром черной металлургии, но и современным, комфортным для жизни большим городом, где у людей есть много возможностей и вариантов, как жить и как строить карьеру», – подчеркнула Ярослава Врубель.