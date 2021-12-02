ММК в шестой раз стал лауреатом Национальной премии «Приоритет»

Магнитогорский металлургический комбинат (Челябинская область) отмечен наградой Национальной премии в области передовых технологий «Приоритет» в номинации «Металлургия» за вывод на полную мощность реконструированного стана 2500 горячей прокатки.

Запуск стана 2500 после масштабной реконструкции стал одним из ключевых достижений ММК в 2020 году и был признан «Главным событием года в российской металлургии» на международной промышленной выставке «Металл-Экспо’2020». А в текущем году обновленный стан 2500 уже работает на полную мощность: в первом квартале 2021 года на агрегате было произведено 1 077,7 тысячи тонн горячего проката, что стало рекордным квартальным показателем за всю постсоветскую историю комбината.

По итогам девяти месяцев 2021 года продажи металлопродукции ММК выросли на 20,4 процента по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – и здесь важную роль сыграла модернизация стана 2500.

«Стан 2500 горячей прокатки работает на комбинате с 1960 года, можно сказать, является ветераном производства. Теперь это помолодевший ветеран, уникальный высокопроизводительный агрегат с увеличенным объемом производства до 5,2 миллиона тонн в год и более сложным сортаментом высокого качества», – комментировал запуск стана 2500 после реконструкции председатель совета директоров ПАО «ММК» Виктор Рашников.

Как отмечает управление информации и общественных связей Магнитогорского металлургического комбината, обновленный стан 2500 оборудован самыми современными средствами автоматизации, контроля и слежения за процессом прокатки. Помимо этого, во время реконструкции на стане был усовершенствован оборотный цикл водоснабжения, построен дополнительный цикл водоснабжения для печей, главных приводов черновой и чистовой групп, демонтирована часть старых производственных помещений. Модернизированному стану присвоено имя выдающегося инженера-металлурга Анатолия Ильича Старикова, который возглавлял комбинат в 1990-е годы.

В 2021 году ММК стал лауреатом премии «Приоритет» в шестой раз: до этого компанию награждали за реализацию масштабной стратегии цифровизации, ввод в работу новой аглофабрики №5, оборудованной новейшими природоохранными технологиями, освоение полимерного проката SteelArt, развитие мощностей по производству высококачественного оцинкованного проката и разработку и внедрение в промышленное производство высокопрочных и износостойких сталей MAGSTRONG.

СПРАВКА

Национальная премия «Приоритет» была основана в 2015 году, одновременно с утверждением программы импортозамещения Правительства РФ на 2015-2020 годы, с целью награждения наиболее успешных отечественных компаний, создающих продукты и технологии, способствующие импортозамещению и конкурентоспособные на международном уровне.

Награды «Приоритета» вручают за достижения в области разработки, внедрения и продвижения передовых отечественных технологий во всех сферах промышленности.