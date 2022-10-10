ММК: время новых решений

Специалисты ООО «ММК-Информсервис» в онлайн-режиме делятся практическим опытом использования новых технологий и подходов при создании цифровых продуктов на Магнитогорском металлургическом комбинате (Челябинская область).

Онлайн-формат позволит разработчикам и менеджерам продуктов оперативно получить обратную связь от пользователей, а заказчикам – подробнее узнать о продуктах и получить ответы на интересующие их вопросы.

Серию вебинаров открыли Алла Очеретяная, ведущий инженер-программист центра компетенций мобильной и веб разработки ООО «ММК-Информсервис», и Георгий Эверт, менеджер группы развития корпоративных ИС и интеграционных сервисов.

Спикеры провели онлайн-встречу на тему: «Эволюция классических систем электронного документооборота в направление ВРМ». В ходе вебинара они рассказали об основных этапах развития электронного документооборота на Магнитогорском металлургическом комбинате и переходе к ВРМ-системам, которые нацелены на создание простых и понятных бизнес-процессов для разного круга задач.

Как отметила Алла Очеретяная, АТАЧ – это инновационная платформа по управлению бизнес-процессами и документами для современных предприятий c распределенными офисами. Глобальная цифровизация в сфере промышленной автоматизации привела к интеграции функциональных систем СЭД, ЕСМ и BPM, основными трендами которых стали применение технологии искусственного интеллекта, мультиплатформенность и создание самообучаемой нейросети.

Как отмечает управление информации и общественных связей ПАО «ММК», все эти тенденции объединила и усовершенствовала экосистема АТАЧ, обеспечив новый уровень управленческой концепции компаниям-гигантам. Один клик в программе автоматизирует процесс принятия решений, выбора маршрута, группировки заявок в лоты при организации закупок, проверки легитимности контрагента и многое другое. Платформа работает с 193 типами документов и имеет пять титульных направлений: СЭД, конструктор документов, корпоративный поиск, систему управления справочными данными, тайм-трекер.

АТАЧ – это революционное цифровое решение СЭД/ECM/BPM, которое позволяет любой компании освободить до 50-ти процентов времени при работе с любыми документами на более важные задачи, чем рутина.

ММК-Информсервис является вендором АТАЧ – платформы цифровизации бизнес-процессов и документов. С помощью АТАЧ компания может сократить затраты на документооборот при найме сотрудников, хранении и доставке документов, на поиске и всех остальных процессах обеспечения современного предприятия. Внедрение АТАЧ позволяет увеличивать скорость принятия управленческих решений и снизить затраты на документооборот за счет ускорения бизнес-процессов, простоты и легкости работы в системе. АТАЧ переводит ежедневную рутину в бизнес-процессах в незаметный процесс, повышая эффективность работы с документами от трех до пяти раз.

Следующий вебинар был посвящен программным роботам RPA и тому, как они помогают в работе специалистам из различных функциональных направлений, в числе которых экономика и финансы, бухгалтерский учет, снабжение и логистика, персонал и кадры, маркетинг и продажи. Начальник отдела разработки и поддержки программного обеспечения ООО «Центр технологий роботизации «Некст» Сергей Красильников и инженер-программист ООО «ЦТР «Некст» Данил Шишкин рассказали и показали, как разработать программного робота.

В ходе вебинара его участникам предоставили информацию о том, что такое программные роботы RPA, какие задачи они решают, чем отличаются от обычных программ и что необходимо сделать, чтобы избавиться от рутинных рабочих процессов и высвободить время для продуктивных действий.