Многодетные семьи теперь могут бесплатно посетить челябинский зоопарк в любой день месяца

Многодетные семьи Южного Урала теперь могут бесплатно посетить Челябинский зоопарк в любой день месяца (один раз). Раньше льгота на разовое бесплатное посещение действовала только по первым субботам.

«Поддерживать друг друга и находить наиболее комфортные решения –очень важно. По многочисленным просьбам мы изменили условия посещения для многодетных семей», - сообщили в Челябинском зоопарке.

Входной билет включает в себя основную экспозицию, а также свободный вход в «Экзотариум» и «Ночной мир», отметили в учреждении.

При бесплатном посещении зоопарка льготный билет в кассе выдается на каждого члена многодетной семьи.

На кассе необходимо предъявить оригинал удостоверения многодетной семьи (или оригинал справки о признании семьи многодетной и документ, удостоверяющий личность). Льготой могут воспользоваться только члены семьи, которые вписаны в удостоверение.

Судя по комментариям в сообществе Челябинского зоопарка в ВКонтакте, эта новость южноуральцев очень обрадовала – в первую субботу месяца многодетные семьи региона далеко не всегда могли посетить учреждение.