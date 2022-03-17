17.03.2022
Нацпарк «Таганай» предлагает туристам разных поколений поделиться архивными снимками
17.03.2022
Многодетные семьи теперь могут бесплатно посетить челябинский зоопарк в любой день месяца
16.03.2022
Анонсы событий и мероприятий на 17 марта
16.03.2022
Клиенты ВТБ нарастили спрос на обезличенные металлические счета
16.03.2022
Госавтоинспекторы Челябинска выявили более 400 нарушений водителями «маршруток» и автобусов
16.03.2022
Состояние печени пациентов ЧОКБ оценит фиброскан
Многодетные семьи теперь могут бесплатно посетить челябинский зоопарк в любой день месяца
09.03.2022
Челябинские приматы снова открыты для общения
07.03.2022
Весна пришла: в челябинском зоопарке проснулись все медведи
03.03.2022
Челябинский зоопарк приветствует вышедшего из спячки Харитона
28.02.2022
Единодушное мнение: парковка в парке Гагарина рядом с рестораном «Шафран» челябинцам не нужна
Южноуральцы жалуются на отсутствие жизненно важных препаратов в аптеках
16.03.2022
В Минэкологии объяснили причину «дымки» и загрязнения воздуха в Челябинске
15.03.2022
Текслер: Свалку в Магнитогорске будем рекультивировать в 2023-2024 годах
15.03.2022
В Челябинске резко выросли цены на российские медикаменты
14.03.2022
Текслер обозначил приоритетные задачи в период санкций
14.03.2022