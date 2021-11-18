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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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Коронавирус
18.11.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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18.11.2021

Копейчанин перепутал автомобили, пытаясь отомстить бывшей подруге
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18.11.2021

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Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.11.2021

В январе нового года в Челябинской области начнется разработка ограничений охоты
Читайте uralpress.ru и уже сегодня узнавайте первыми все важные события Челябинска и области
454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.11.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2

18.11.2021

ММК возглавил рэнкинг ESG-прозрачности российских компаний
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18.11.2021

Многое сделано, многое предстоит: «Зигальга» отмечает второй день рождения
национальный парк «Зигальга»
Общество
18.11.2021 10:10
Фото: НП «Зигальга»

Многое сделано, многое предстоит: «Зигальга» отмечает второй день рождения

«Зигальга», самый молодой в Челябинской области национальный парк (Катав-Ивановский район) сегодня, 18-го ноября, отмечает второй день рождения, принимает поздравления и рассказывает о своей жизни.

За весь сезон в «Зигальге» не допущено ни одного пожара, при том, что обстановка была очень напряжённой. И это - главный успех минувшего года. Инспекторы трижды приходили на помощь соседям и тушили возгорания на сопредельных территориях, не пустив огонь к границам национального парка.

Как сообщают в НП «Зигальга», всё лето за лесами наблюдали как с земли, так и с воздуха, с помощью квадрокоптера. В противопожарном арсенале есть мотопомпы, бензопилы, воздуходувки, ранцевые огнетушители, автоцистерна, трактор, а также квадроциклы, которые в случае необходимости быстро доставят людей к месту ЧС, и оборудованные как лесопатрульные комплексы автомобили УАЗ.

«Ещё одна задача – развитие туризма. Сейчас в национальном парке маркировано 42 километра троп, аншлагами обозначены границы территории. В планах – обустройство туристической стоянки у горы Поперечная и открытие экотропы «По предгорьям Зигальги». В этом году в «Зигальге» побывали около восьми тысяч туристов, и поток будет только возрастать. Оформить разрешение на посещение гости теперь могут онлайн – на сайте парка», - рассказали в НП «Зигальга».

А 12-го октября в посёлке Кордонный открылся эколого-просветительский центр. Проект стал совместной работой национального парка «Таганай», под управлением которого находится «Зигальга», и благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире». В центре уже идут занятия для местных школьников – ребята изучают природу родного края.  Тематические лекции и встречи запланированы и для туристов, которые приезжают в «Зигальгу».

«Сегодня в «Зигальге» идёт ежедневная планомерная работа, мы понимаем, что и как нужно делать, чтобы достичь поставленных целей. Занимаемся решением «лесных» и земельных вопросов, налаживаем связи с местными жителями, для которых национальный парк может стать не просто добрым соседом, но и дать возможность развить малый бизнес, - рассказала директор национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова. – Главное – есть команда единомышленников, и это люди, которые преданы делу».      

СПРАВКА

Национальный парк «Зигальга» создан 18-го ноября 2019-го года. Это первая в Челябинской области ООПТ, которая появилась в рамках национального проекта «Экология». Площадь парка составляет 456,6 квадратных километра.

Зигальга – один из крупнейших на Южном Урале горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 квадратных километров. Вместе с нацпарком «Зюраткуль», Южно-Уральским заповедником и природным парком «Иремель», «Зигальга» образует огромный и один из самых больших в России природоохранных кластеров площадью более 500 тысяч гектаров. Под постоянную охрану взяты древнеледниковые ландшафты, высокогорные болота и тундры, сотни видов краснокнижных растений и животных.

национальный парк «Зигальга»
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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
Аня закрыла дверь за последним гостем, если можно так назвать тех, кто пришел сегодня помянуть ее
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18.11.2021

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454091 Россия Челябинская область Челябинск ул. Монакова, д.33, офис 2
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16.11.2021 09:32

В Камерном театре Челябинска поселился «Мелкий бес»

16.11.2021 09:28

Где южноуральцы смогут привиться от ковида на текущей неделе

15.11.2021 21:12

В Копейске на пожаре погибли мама и двое маленьких детей, прокуратура проводит проверку

15.11.2021 21:00

В Челябинске продолжаются проверки соблюдения масочного режима в общественном транспорте

15.11.2021 20:52

В Челябинске 90 процентов школьных учителей поставили прививки от коронавируса

15.11.2021 17:16

Анонсы событий и мероприятий на 16 ноября

15.11.2021 17:10

Во вторник в Челябинской области морозно и местами снег

15.11.2021 16:43

Осужденному за взятки бывшему вице-мэру Чебаркуля снова отказали в смягчении наказания

15.11.2021 16:34

Вартан Саркисов: жизнь и творчество писателя

15.11.2021 16:30

Торговый дом ММК признан одной из лучших металлосбытовых сетей России

15.11.2021 16:12

Появилось видео момента аварии на М-5 с шестью жертвами

15.11.2021 16:10

Успех гастрольного марафона Озёрского «Вовки из Сороковки»

15.11.2021 16:07

Против наркотиков: в Челябинской области стартовала операция «Дети России-2021»

15.11.2021 15:54

Аферисты уговорили челябинцев купить современные гаджеты, чтобы установить на них приложение для перевода им денег

15.11.2021 15:34

Челябинские власти готовятся снести четыре расселенных аварийных дома

15.11.2021 15:26

ГИБДД Челябинска предлагает горожанам «засветиться»

15.11.2021 15:17

В Челябинской области продолжает расти естественная убыль населения

15.11.2021 14:34

Прокуратура добилась, чтобы педофил из Магнитогорска надолго сел за решетку