Многое сделано, многое предстоит: «Зигальга» отмечает второй день рождения

«Зигальга», самый молодой в Челябинской области национальный парк (Катав-Ивановский район) сегодня, 18-го ноября, отмечает второй день рождения, принимает поздравления и рассказывает о своей жизни.

За весь сезон в «Зигальге» не допущено ни одного пожара, при том, что обстановка была очень напряжённой. И это - главный успех минувшего года. Инспекторы трижды приходили на помощь соседям и тушили возгорания на сопредельных территориях, не пустив огонь к границам национального парка.

Как сообщают в НП «Зигальга», всё лето за лесами наблюдали как с земли, так и с воздуха, с помощью квадрокоптера. В противопожарном арсенале есть мотопомпы, бензопилы, воздуходувки, ранцевые огнетушители, автоцистерна, трактор, а также квадроциклы, которые в случае необходимости быстро доставят людей к месту ЧС, и оборудованные как лесопатрульные комплексы автомобили УАЗ.

«Ещё одна задача – развитие туризма. Сейчас в национальном парке маркировано 42 километра троп, аншлагами обозначены границы территории. В планах – обустройство туристической стоянки у горы Поперечная и открытие экотропы «По предгорьям Зигальги». В этом году в «Зигальге» побывали около восьми тысяч туристов, и поток будет только возрастать. Оформить разрешение на посещение гости теперь могут онлайн – на сайте парка», - рассказали в НП «Зигальга».

А 12-го октября в посёлке Кордонный открылся эколого-просветительский центр. Проект стал совместной работой национального парка «Таганай», под управлением которого находится «Зигальга», и благотворительного фонда «Красивые дети в красивом мире». В центре уже идут занятия для местных школьников – ребята изучают природу родного края. Тематические лекции и встречи запланированы и для туристов, которые приезжают в «Зигальгу».

«Сегодня в «Зигальге» идёт ежедневная планомерная работа, мы понимаем, что и как нужно делать, чтобы достичь поставленных целей. Занимаемся решением «лесных» и земельных вопросов, налаживаем связи с местными жителями, для которых национальный парк может стать не просто добрым соседом, но и дать возможность развить малый бизнес, - рассказала директор национального парка «Таганай» Эльвина Новоселова. – Главное – есть команда единомышленников, и это люди, которые преданы делу».

СПРАВКА

Национальный парк «Зигальга» создан 18-го ноября 2019-го года. Это первая в Челябинской области ООПТ, которая появилась в рамках национального проекта «Экология». Площадь парка составляет 456,6 квадратных километра.

Зигальга – один из крупнейших на Южном Урале горных хребтов с высокогорным плато площадью более 25 квадратных километров. Вместе с нацпарком «Зюраткуль», Южно-Уральским заповедником и природным парком «Иремель», «Зигальга» образует огромный и один из самых больших в России природоохранных кластеров площадью более 500 тысяч гектаров. Под постоянную охрану взяты древнеледниковые ландшафты, высокогорные болота и тундры, сотни видов краснокнижных растений и животных.