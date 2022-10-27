Мобилизованные и добровольцы в Челябинской области получат единовременную выплату

Жители Челябинской области, призванные на военную службу в связи с объявленной президентом частичной мобилизацией, и добровольцы получат региональную единовременную выплату.

Соответствующий законопроект был рассмотрен 27 октября на заседании Законодательного собрания Челябинской области.

Как пояснил председатель регионального парламента Александр Лазарев, буквально позавчера губернатор вышел к Законодательному собранию с инициативой об установлении региональной единовременной выплаты для южноуральцев, мобилизованных в соответствии с указом президента России. Размер выплаты составит 50 тысяч рублей.

Депутаты поддержали внесенный главой региона законопроект.

Право на выплату предоставляется гражданам, состоящим на учете в военных комиссариатах Челябинской области. Выплату могут получать как сами мобилизованные, так и члены их семей. состоящим на воинском учете Челябинской области

В случае, если мобилизованные не обратились за получением единовременной выплаты в течение пяти рабочих дней со дня призыва на военную службу по мобилизации, право на обращение за предоставлением единовременной выплаты предоставляется их супругам, говорится в законопроекте.

Напомним, ранее было принято решение о выплатах по 20 тысяч рублей на каждого ребёнка из семей мобилизованных.