Молодой философ из ЮУрГУ едет в Африку, чтобы узнать о будущем Человека

Африканский континент последние несколько столетий привлекал антропологов со всего мира. Но не каждому посчастливиться попасть на край света, в Южное полушарие.

А вот молодому философу из ЮУрГУ (Челябинск) Анастасии Гулеватой повезло: она отправляется на Форум молодых учёных стран БРИКС, который пройдёт с 31 июля по второе августа в городе Гкеберха – в Южно-Африканской республике.

Такой форум проводится в восьмой раз, объединяя молодых аспирантов и магистрантов из Бразилии, России, Индии, Китая, Южной Африки. Для участия в нем нужно было пройти строгий конкурсный отбор.

Анастасия – единственный учёный из Челябинска, кому это удалось. Подать заявку на конкурс ей посоветовали коллеги, вместе с которыми Анастасия принимает участие в работе над проектом «Цифровая антропология», где делается попытка осмыслить современный «цифровой хаос» с точки зрения гуманитария.

Из России на форум едет делегация из 21 человека, по семь участников для трёх основных направлений. Анастасии Гулеватой предстоит принять участие в работе направления «Будущее образования, мышления и навыков». Два других направления связаны с всесторонним осмыслением будущего человечества вообще и проблемами изменения климата.

Доклад Анастасии посвящён «образованию Человека в эпоху цифровых и мета-навыков». В его основе экзистенциальная философия. Задача – взглянуть на образование с точки зрения ценностей и смыслов, как на «акт духовного становления, позволяющий человеку состояться как человек» (Макс Шеллер).

То, что на форуме востребованы антропология и философия образования, – важный знак времени, – говорит Анастасия Гулеватая. – Мы живём в эпоху интоксикаций информационным хаосом, цифрами, рациональным подходом… Быть гуманитарием сегодня – значит качественно, а не количественно осмыслять мир, ощущая свою деятельность как продолжение себя. А без гуманитариев, человековедов мир превратится из организма в абстрактный обезличенный алгоритм.

Остап Давыдов