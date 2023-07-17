17.07.2023
Молодой философ из ЮУрГУ едет в Африку, чтобы узнать о будущем Человека
17.07.2023
Соревнования по маунтинбайку собрали в «Солнечной долине» Миасса спортсменов со всей России
17.07.2023
Крымские эксперты: «Россия не простит атаку на Крымский мост»
17.07.2023
В Челябинской области наивысший бал по ЕГЭ получили 127 выпускников
17.07.2023
ММК снова признали лучшим производителем листового проката и металлопроката с покрытием
17.07.2023
Консультация юриста: депремирование работников
Молодой философ из ЮУрГУ едет в Африку, чтобы узнать о будущем Человека
13.07.2023
Чемпионат России по спортивному ориентированию впервые пройдет в Челябинске
12.07.2023
На выставке «ИННОПРОМ-2023» в Екатеринбурге представили автобус «Арктика»
28.06.2023
В этом году ЮУрГУ предоставляет абитуриентам более трех тысяч бюджетных мест
20.06.2023
Студенты ЧелГУ теперь тоже смогут получить военный билет во время учёбы
Челябинская область чествует славных металлургов
16.07.2023
Владимир Якушев и Алексей Текслер поздравили жителей Магнитогорска с Днем металлурга и Днем города
15.07.2023
Минэкологии Челябинской области предрекает несколько дней с гарью в воздухе и дымкой
14.07.2023
Жители Челябинска задыхаются от запаха гари и жалуются на головную боль
14.07.2023
В Каштакском бору проведут комплексное экологическое обследование
13.07.2023