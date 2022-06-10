Молодые депутаты ЗСО посетили Еткульский район

В Еткульском районе (Челябинская область) прошло выездное заседание Собрания молодых депутатов Законодательного Собрания Челябинской области четвертого созыва.

В район съехались 20 депутатов со всей Челябинской области. Возглавлял делегацию председатель Данил Беля. Рабочая встреча была организована с целью ознакомления с Еткульским районом, а также для изучения проблематики территории, выработки возможных шагов поддержки, которые могут послужить началом для законодательных инициатив регионального и федеральных уровней.

В районной администрации глава района Юрий Кузьменков и председатель Собрания депутатов Наталья Васильева поприветствовали парламентариев. Юрий Владимирович рассказал им о Еткульском районе, об инвестиционной привлекательности территории, о сельском хозяйстве и промышленности, развитии социальной сферы.

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Затем делегация депутатов под руководством заместителя главы Елены Поповой и председателя районного Собрания депутатов Натальей Васильевой отправились в обзорную экскурсию по Еткулю, Селезянскому сельскому поселению, посетили памятник природы – Еткульский бор и детский оздоровительный лагерь «Золотой колос». Завершилась поездка посещением оздоровительного комплекса «Термы Александрия».

В селе Еткуль участники выездного заседания осмотрели центральный сквер и детскую площадку райцентра, Аллею первого отряда космонавтов и спортивную площадку на территории Еткульской средней школы. Все эти объекты были благоустроены благодаря программам «Формирование комфортной городской среды» и национального проекта «Образование».

После делегация посетила новый микрорайон "Еткуль-Парк", где подробную экскурсию по территории жилого комплекса провел директор ООО «Фермер 74» Андрей Кочнев. Он показал депутатам как умещается в одном месте сельское хозяйство, перерабатывающая промышленность, активное строительство жилого фонда, развитие инфраструктуры и гостиничного бизнеса, с одновременным благоустройством территории – это современная спортивная площадка и зоны активного отдыха для детей и их родителей.

В Селезянском поселении первой остановкой участников выездного заседания стала деревня Назарово, где их встретили глава сельского поселения Владимир Старков и председатель Совета депутатов Надежда Садовская. Депутаты возложили цветы к памятнику участников Великой Отечественной войны, посетили сельский клуб и детскую площадку, которые были отремонтированы в рамках программы «Реальные дела» в 2020 году.

В селе Селезян и деревне Аткуль молодые парламентарии посетили Храм Владимирской иконы Божией Матери и воскресную школу, парк Победы, возложили цветы к памятнику, в сельском клубе, предприятие «ЗИМ» и детскую площадку.

Особое впечатление на гостей в селе Селезян произвело строение Храма Владимирской иконы Божией Матери. Депутаты оказали спонсорскую помощь воскресной школе при храме. А в клубном учреждении села творческие коллективы показали небольшую концертную программу для депутатов.

Посетив Селезянское сельское поселение, депутаты были удивлены, что при минимальном бюджете поселение развивается стабильно, работая с резервами увеличивает доходную базу по собственным доходам. Активно участвует в региональных и национальных программах. На примере небольшой территории они наглядно увидели успешные результаты действия программ по «Формированию современной городской среды», инициативному бюджетированию и национальным проектам.

Во время всей поездки молодым депутатам рассказывали о Еткульском районе в целом, так как за один день невозможно охватить всю территорию. Депутаты не только задавали различные вопросы, на которые получали исчерпывающие ответы, но и высказывали свои мнения и давали советы.

В завершающей части всего выездного мероприятия делегация побывала в детском оздоровительном лагере «Золотой колос», где экскурсию провела директор Елена Мануйлова. Последним пунктом для посещения был выбран оздоровительный центр «Термы Александрия» в селе Печенкино. О курорте рассказала и провела экскурсию по территории директор центра Надежда Булатова.

Завершилось выездное заседание Собрания молодых депутатов ЗСО круглым столом с главой Еткульского района Юрием Кузьменковым, где в ходе беседы были подведены итоги поездки.

«Хочется отметить, что данная встреча была познавательной как для гостей, так и для нас, мы, безусловно, говорили о социально-экономическом развитии района, участии в программах сегодня и перспективах, затрагивали проблемные вопросы, которые есть у нас и на других территориях области, такие как дороги, вывоз ТБО, бродячие собаки, заброшенные жилые помещения, пассажирские перевозки и ряд других. В беседе мы взяли на вооружение опыт в решении проблемных вопросов, которым поделились депутаты из других территорий, обмен мнениями это очень важно и познавательно» - подытожила встречу председатель районного Собрания депутатов Наталья Васильева.