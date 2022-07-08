Молодые лейтенанты-пограничники приступили к службе

В Пограничном управлении ФСБ России по Челябинской области завершились сборы офицеров-выпускников военных вузов 2022 года, прибывших в регион для дальнейшего прохождения службы.

По этому случаю 8 июля в областном центре, на Бульваре Славы, у памятника «Доблестным Сынам Отечества» состоялся торжественный приём молодых лейтенантов. На мероприятии присутствовали начальник Пограничного управления ФСБ России по Челябинской области генерал-майор Дмитрий Тишин, заместитель губернатора Челябинской области Сергей Шаль, депутат Государственной думы Дмитрий Вяткин, ветераны-пограничники и представители духовенства.

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Почётные гости выступили с напутствием на службу, напомнили о важности защиты рубежей нашей Родины и пожелали удачи и успехов. После этого генерал-майор Тишин каждому лейтенанту, по сложившейся в Пограничном управлении традиции, вручил именной Кодекс чести русского офицера.

По окончании сборов офицеры убыли в подразделения Пограничного управления Челябинской области для охраны госграницы на сухопутном участке и в пунктах пропуска.