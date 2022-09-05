05.09.2022
Монтаж памп-трека у дворца спорта «Юность» в Челябинске начнут на этой неделе
05.09.2022
В Челябинской области растет смертность от коронавируса
05.09.2022
В Челябинске готовят к озеленению будущий инклюзивный сквер
05.09.2022
Челябинцам представили проект благоустройства пешеходной зоны проспекта Победы
05.09.2022
Жительница Троицка стала очередной жертвой телефонных аферистов, «подарив» им 600 тысяч рублей
05.09.2022
СК проводит проверку по факту гибели двух человек на пожаре в Магнитогорске
Монтаж памп-трека у дворца спорта «Юность» в Челябинске начнут на этой неделе
05.09.2022
В Челябинске готовят к озеленению будущий инклюзивный сквер
05.09.2022
Челябинцам представили проект благоустройства пешеходной зоны проспекта Победы
31.08.2022
Жители Курчатовского района Челябинска радуются обновленным дворам
31.08.2022
В сквере «Молодежный» Челябинска обустроят спортплощадку и игровую зону с мягким песком
В Челябинской области установлен температурный рекорд в День знаний
03.09.2022
Сотни погибших деревьев: челябинские экоактивисты оценили приживаемость посадок на гостевых маршрутах
02.09.2022
В День знаний открыли новые школы в Кунашаке, Верхнеуральске и в Миассе
02.09.2022
«Пункт назначения»: экстрим-парк в Челябинске по-нехорошему экстремален
01.09.2022
Стартует новый учебный год у 420 тысяч школьников и 162 тысяч студентов Челябинской области
31.08.2022