Монтаж памп-трека у дворца спорта «Юность» в Челябинске начнут на этой неделе

Основные работы в сквере у дворца спорта «Юность» в Челябинске будут выполнены до конца текущей недели.

Об этом сегодня, пятого сентября, на аппаратном совещании в мэрии сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

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«В принципе, объект уже начинает работать. Начинаем его эксплуатацию», - отметил чиновник.

В настоящее время за счет внебюджетных средств ведется установка в сквере закладных под спортивные объекты – напомним, в сквере появятся тренажеры для занятий воркаутом. По словам Виктора Ереклинцева, тренажеры будут установлены до конца недели.

«На этой неделе уже подрядчик из Екатеринбурга за счет внебюджетных средств начнет монтаж в сквере памп-трека (площадка с неровной поверхностью для катания на велосипедах, роликах, скейтбордах – прим.)», - отметил глава Центрального района.

Отметим, ранее в сквере возле дворца спорта «Юность» планировали обустроить скейт-парк.