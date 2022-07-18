В сквере у «Юности» челябинская компания установит три объекта за свой счет

В сквере у дворца спорта «Юность» в Челябинске компания «Лавр» установит три объекта за свой счет. Это тренажеры для занятий воркаутом и два уличных теннисных бетонных стола, сообщил глава Центрального района Виктор Ереклинцев.

По его словам, установка вышеназванных объектов – инициатива самой компании, которая решила сделать челябинцам подарок ко Дню города. На эти цели «Лавр» как благотворитель готов потратить около одного миллиона рублей. Таким образом, вышеназванные объекты будут сделаны в новом сквере за счет внебюджетных средств.

Как сообщил Виктор Ереклинцев, благоустройство общественного пространства у стен «Юности» идет полным ходом.

«В настоящее время зашли на всю территорию. В течение недели был полностью демонтирован правый отворот. Сейчас начинается работа во второй части сквера по укладке подушки. Выставляем поребрики. Занимаемся освещением. Параллельно ведутся работы по озеленению», - рассказал глава Центрального района.

Напомним, сквер у «Юности», где долгое время располагался автовокзал, создается в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В качестве объекта благоустройства текущего года данную территорию выбрали сами челябинцы.