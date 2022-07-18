18.07.2022
Жители Карабаша наслаждаются плавающим светомузыкальным фонтаном
18.07.2022
В Челябинске дорожных рабочих перевели на круглосуточный режим работы
18.07.2022
Комплекс холодной прокатки ММК: десять лет в строю
18.07.2022
В Челябинске для уличных художников нашли места для творчества
18.07.2022
В сквере у «Юности» челябинская компания установит три объекта за свой счет
18.07.2022
В Челябинске в этом году установят 125 новых остановок
В сквере у «Юности» челябинская компания установит три объекта за свой счет
11.07.2022
Новые общественные пространства Челябинска готовы наполовину
07.07.2022
Металлургический район Челябинска преображают ускоренными темпами
07.07.2022
Жители Ленинского района радуются благоустройству площади перед бывшим ДК
04.07.2022
Челябинский «Манекен» и ЗАГС Советского района связал новый тротуар
Сергей Авдеев: В Челябинске разрабатывают проектную документацию на ремонт «Сказа об Урале»
18.07.2022
Из Челябинска батальон резерва контрактников «Южноуралец» отправился на Украину
15.07.2022
В Челябинске Ленинградский мост снова открыт для транспорта и пешеходов
15.07.2022
В ГИБДД объяснили, почему в автогородке на площади Революции так мало детей
14.07.2022
Скоро «мусорная дорога» выйдет прямиком на Кировку: центр Челябинска превратили в помойку
13.07.2022