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Мороз отменил занятия для младших школьников Челябинска

Сегодня, 19 января, в связи с низкой температурой воздуха отменены занятия в школах города Челябинска у учащихся начальных классов.

«В связи с низкой температурой окружающего воздуха отменяются занятия в школах города Челябинска с первого по четвертый классы первой смены», - сообщает администрация города.

По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночные часы по области столбик термометра опускался до минус 25-30 градусов, на юге области – минус 19-24 градуса. В восемь утра в Челябинске было минус 35 градусов, безветренно.

Напомним, занятия для учащихся с первого по четвертый класс отменяются при понижении температуры воздуха до минус 25 градусов и при скорости ветра 1-4 метра в секунду, а также в безветренную погоду при минус 25-27 градусов.

В сильные морозы родители под свою ответственность могут оставить ребенка дома, уведомив об этом школу. В таком случае пропущенные учащимися уроки не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.