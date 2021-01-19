Мороз отменил занятия для младших школьников Челябинска

Сегодня, 19 января, в связи с низкой температурой воздуха отменены занятия в школах города Челябинска у учащихся начальных классов.
«В связи с низкой температурой окружающего воздуха отменяются занятия в школах города Челябинска с первого по четвертый классы первой смены», - сообщает администрация города.
По данным Челябинского Гидрометцентра, в ночные часы по области столбик термометра опускался до минус 25-30 градусов, на юге области – минус 19-24 градуса. В восемь утра в Челябинске было минус 35 градусов, безветренно.
Напомним, занятия для учащихся с первого по четвертый класс отменяются при понижении температуры воздуха до минус 25 градусов и при скорости ветра 1-4 метра в секунду, а также в безветренную погоду при минус 25-27 градусов.
В сильные морозы родители под свою ответственность могут оставить ребенка дома, уведомив об этом школу. В таком случае пропущенные учащимися уроки не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.