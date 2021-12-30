Мороз отменил занятия для учащихся младших классов в школах Магнитогорска

Сегодня, 30 декабря 2021 года, в связи с низкими температурами воздуха отменены занятия для учащихся младших классов в школах Магнитогорска (Челябинская область).

«В связи с понижением температуры воздуха отменяются учебные занятия для обучающихся 1-4 классов», - сообщает администрация города.

По данным Челябинского Гидрометцентра, минувшей ночью в Челябинской области было минус 25-31 градус, в низинах до минус 35 градусов, в горных районах мороз чуть слабее– до минус 21 градуса.

Утром в Челябинске было минус 27 градусов, безветренно. Занятия в школах областного центра проводятся в обычном режиме.

Напомним, занятия для учащихся с первого по четвертый класс отменяются при понижении температуры воздуха до минус 25 градусов и при скорости ветра 1-4 метра в секунду, а также в безветренную погоду при минус 25-27 градусов.

В сильные морозы родители под свою ответственность могут оставить ребенка дома, уведомив об этом школу. В таком случае пропущенные учащимися уроки не будут засчитаны пропусками по неуважительной причине.