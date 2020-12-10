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МТС и ЮУрГУ оценили транспортную инфраструктуру Челябинска с помощью Big Data

МТС совместно с Южно-Уральским государственным университетом на основе Big Data проанализировали потенциал транспортной инфраструктуры Челябинска. Реализация проекта позволила оценить миграцию населения, достаточность развязок и варианты оптимизации дорожной сети, которые легли в основу модели развития общественного транспорта в Челябинске.

Анализ обезличенных данных абонентов МТС, помог определить нагрузку на региональную инфраструктуру, а также спрогнозировать её дальнейшее развитие с учётом потребностей населения, что в целом будет способствовать развитию и экономики региона и повышению качества жизни. Большие данные были использованы в аналитической работе Южно-Уральского государственного университета для оценки миграции жителей региона, оценивая динамику и скорость перемещений по маршруту «дом-работа», а также изменения плотности населения в Челябинске и его пригородных районов.